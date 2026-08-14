Andalgalá será sede del Tercer Taller de Juezas y Jueces de Paz

La ciudad de Andalgalá será escenario del Tercer Taller de Juezas y Jueces de Paz, una propuesta que la Corte de Justicia de Catamarca llevará adelante durante los días jueves 20 y viernes 21 de agosto.

La actividad fue concebida como una instancia de capacitación e intercambio, destinada a fortalecer el trabajo que desarrollan los Juzgados de Paz en distintos puntos del territorio provincial. A lo largo de las dos jornadas se abordarán distintas situaciones y problemáticas vinculadas directamente con las tareas que llevan adelante quienes cumplen funciones en la Justicia de Paz.

El programa contempla el desarrollo de siete paneles de capacitación, con la participación de magistrados, funcionarios y profesionales provenientes de Catamarca y de otras provincias. La incorporación de distintas miradas permitirá trabajar sobre experiencias y herramientas relacionadas con el funcionamiento de la Justicia de Paz y con las situaciones que atraviesan diariamente sus integrantes.

La apertura del taller tendrá lugar el jueves en el Cine Teatro Municipal de Andalgalá, donde a partir de las 14 horas se realizará la recepción y acreditación de los participantes.

Nuevas problemáticas y acceso a justicia

Durante la primera jornada se desarrollarán distintos ejes de capacitación vinculados con problemáticas que forman parte de los desafíos actuales para quienes trabajan en los Juzgados de Paz.

Entre los principales temas previstos se encuentran:

Nuevo Régimen Penal Juvenil y ciberdelitos.

Violencia digital.

Acceso a justicia en el ámbito local.

Prácticas con perspectiva de derechos destinadas a la reinserción social.

Experiencias vinculadas con el acceso a justicia.

La agenda busca así incorporar contenidos relacionados con situaciones concretas que requieren nuevas herramientas de intervención y respuestas desde el ámbito judicial.

El tratamiento de estas temáticas estará acompañado por experiencias provenientes de otras jurisdicciones. En ese marco, el taller contará con la participación de representantes de la Justicia de Paz y del área de acceso a justicia de Tucumán, quienes aportarán una mirada federal y permitirán generar un intercambio sobre experiencias desarrolladas en otros ámbitos.

La propuesta contempla de esta manera no solamente la transmisión de conocimientos, sino también la posibilidad de poner en común prácticas y experiencias vinculadas con el acceso a justicia en diferentes jurisdicciones.

Mediación como herramienta para la Justicia de Paz

Otro de los espacios destacados del programa estará dedicado específicamente a las herramientas de mediación para la Justicia de Paz. El panel abordará distintos aspectos relacionados con las técnicas de mediación, la construcción de acuerdos y los límites que presenta este proceso. Se trata de un eje destinado a incorporar elementos que permitan profundizar el abordaje de situaciones en las que la mediación constituye una herramienta dentro del trabajo de la Justicia de Paz.

En este mismo marco se presentará el Convenio de Cooperación entre Catamarca y Corrientes para la formación en Mediación.

La actividad contará con la participación de referentes del Centro Judicial de Mediación y de la Universidad Nacional del Nordeste, sumando al encuentro nuevas experiencias y perspectivas vinculadas con la capacitación en esta materia.

La incorporación de este convenio dentro del programa del taller se integra al objetivo general de fortalecer la formación de quienes desempeñan funciones en los Juzgados de Paz y ampliar las herramientas disponibles para el trabajo cotidiano.

Una mirada federal para compartir experiencias

La participación de representantes de otras provincias constituye uno de los componentes de esta tercera edición del taller. La presencia de integrantes de la Justicia de Paz y del área de acceso a justicia de Tucumán, junto con los referentes vinculados al convenio de cooperación con Corrientes, permitirá incorporar experiencias de otras jurisdicciones al espacio de capacitación desarrollado en Andalgalá.

El intercambio adquiere así un lugar central dentro de la propuesta. Las jornadas no estarán limitadas a la exposición de contenidos, sino que también estarán orientadas a compartir experiencias relacionadas con las realidades que atraviesan los Juzgados de Paz.

Esta perspectiva federal forma parte de una instancia de formación que busca generar nuevas herramientas para responder a problemáticas sociales y jurídicas que presentan una creciente complejidad.

El rol de los Juzgados de Paz en el interior

La realización del taller en Andalgalá pone el foco en el papel que desempeñan los Juzgados de Paz en las comunidades del interior de la provincia. Estos espacios cumplen un rol fundamental y representan, de acuerdo con la información de la Corte de Justicia, uno de los ámbitos de mayor cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Esa proximidad convierte a la capacitación permanente en un aspecto central para el desarrollo de sus funciones. El intercambio de experiencias y la incorporación de nuevas herramientas también forman parte de ese proceso de fortalecimiento.

En este sentido, la propuesta apunta a acompañar a quienes integran los Juzgados de Paz frente a las problemáticas sociales y jurídicas que deben abordar en sus respectivas comunidades.

La tercera edición del taller da continuidad a los espacios de formación destinados a juezas y jueces de Paz, consolidando una instancia que combina capacitación, intercambio y experiencias provenientes de diferentes jurisdicciones.