Derecho y la Corte de Tucumán acordaron acciones de cooperación académica

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán suscribieron un Convenio Específico de Cooperación Académica destinado a promover acciones conjuntas de formación, intercambio académico, investigación y extensión.

El acuerdo fue firmado por la decana de la Facultad de Derecho de la UNCA, Gina Bertolone, y la ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Beatriz Sbdar, en el marco de la agenda institucional desarrollada por la unidad académica catamarqueña en la vecina provincia.

La firma representa una instancia de articulación entre el ámbito universitario y el sistema de justicia tucumano, con una propuesta que contempla tanto una acción concreta de formación de posgrado como la posibilidad de desarrollar futuras actividades conjuntas.

El convenio establece así un marco para ampliar los vínculos entre ambas instituciones y generar espacios de capacitación e intercambio destinados a quienes desarrollan sus tareas dentro del Poder Judicial de Tucumán.

Quiénes accederán a la magistratura

Uno de los principales alcances del acuerdo será la posibilidad de que magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Tucumán puedan realizar la Diplomatura en Protección Jurídica de Grupos y Situaciones de Vulnerabilidad, una propuesta de formación de posgrado que será dictada por la Universidad Nacional de Catamarca.

La incorporación de integrantes del sistema judicial tucumano a esta instancia permitirá ampliar el alcance de una propuesta académica desarrollada por la Facultad de Derecho de la UNCA y, al mismo tiempo, establecer nuevas oportunidades de intercambio con quienes forman parte de la administración de justicia.

La diplomatura se concentra en una temática de particular relevancia para el ámbito jurídico y judicial: la protección de los derechos de personas y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El convenio permite, de esta manera, vincular una propuesta de formación universitaria con las necesidades de capacitación de magistrados, funcionarios y empleados judiciales de otra provincia.

Protección jurídica de grupos y situaciones de vulnerabilidad

La Diplomatura en Protección Jurídica de Grupos y Situaciones de Vulnerabilidad constituye uno de los puntos centrales del convenio firmado entre la Facultad de Derecho y la Corte Suprema de Justicia tucumana. La propuesta aborda la protección de derechos de personas y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, una temática vinculada directamente con el ámbito jurídico y judicial.

A través de esta iniciativa, la Facultad de Derecho de la UNCA ampliará el alcance de su propuesta de formación de posgrado y generará nuevas instancias de intercambio con integrantes del sistema de justicia de Tucumán.

La articulación entre las dos instituciones permite que una propuesta académica de la universidad catamarqueña alcance a integrantes del Poder Judicial de la provincia vecina y, al mismo tiempo, abre un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos dentro del ámbito jurídico y judicial.

La importancia de la formación continua

Tras la firma del convenio, Gina Bertolone destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre la universidad y el Poder Judicial. La decana señaló que "el acuerdo constituye una oportunidad para fortalecer la articulación entre la universidad y el Poder Judicial, entendiendo que la formación continua de quienes intervienen en la administración de justicia, resulta fundamental para mejorar las respuestas institucionales frente a problemáticas sociales complejas".

La definición pone el foco en la formación permanente de quienes participan en la administración de justicia y en la necesidad de contar con instancias que permitan abordar problemáticas sociales complejas desde el ámbito institucional.

En ese sentido, la diplomatura representa el primer alcance concreto destacado dentro del convenio, aunque el acuerdo no se limita a esa propuesta académica.

Nuevas acciones académicas, científicas y de extensión

El Convenio Específico de Cooperación Académica contempla también el desarrollo de futuras acciones conjuntas en materia académica, científica y de extensión.

Este aspecto amplía el horizonte del acuerdo firmado por Bertolone y Sbdar, ya que establece la posibilidad de avanzar en nuevas propuestas de capacitación e intercambio entre la Facultad de Derecho de la UNCA y la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Tucumán.

La cooperación, por lo tanto, no queda circunscripta exclusivamente al acceso de integrantes del Poder Judicial tucumano a la diplomatura. El convenio abre también la posibilidad de generar otras actividades compartidas en los campos de la formación, la investigación y la extensión. La iniciativa configura así un marco institucional para profundizar el vínculo entre ambas instituciones y avanzar en nuevas instancias de colaboración.

Participación del Observatorio de Derechos Humanos

La firma del convenio se desarrolló en el marco de la agenda institucional de la Facultad de Derecho de la UNCA en la provincia de Tucumán.

La actividad contó con el acompañamiento del director del Observatorio de Derechos Humanos, Gonzalo Salerno, y de la coordinadora de Investigación y Transferencia, Tamara Mascareño Varas, quienes participaron de la agenda institucional junto a la decana de la Facultad de Derecho.

La presencia de representantes vinculados con los derechos humanos, la investigación y la transferencia acompañó una iniciativa que tiene entre sus ejes la capacitación y el intercambio dentro del ámbito jurídico.

De esta manera, la actividad reunió a representantes de la Facultad de Derecho de la UNCA y de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán alrededor de un acuerdo que busca ampliar las oportunidades de formación y cooperación.