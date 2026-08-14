Por la morosidad, el Gobierno flexibilizó el acceso a los Vouchers Educativos

El Gobierno decidió flexibilizar dos requisitos clave para acceder y conservar los Vouchers Educativos, en un contexto de aumento de la morosidad en las escuelas de gestión privada. La medida busca evitar que las familias que adeudan cuotas escolares pierdan el beneficio mientras continúa el ciclo lectivo 2026.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, que establece la suspensión hasta finales de diciembre de la aplicación de dos artículos del Reglamento General del Programa Vouchers Educativos vinculados con el mantenimiento de la prestación.

La medida alcanza a los titulares del beneficio que registren cuotas escolares impagas y suspende las disposiciones que podían determinar la interrupción o cancelación del voucher debido a la acumulación de deudas.

"Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado (artículos 14 y 21 inc. E del Reglamento general del Programa) durante el año 2026", remarcó la resolución.

De esta manera, el Gobierno resolvió modificar temporalmente las condiciones relacionadas con la morosidad, manteniendo el beneficio para las familias alcanzadas por la medida hasta finales de diciembre.

Qué cubren los Vouchers Educativos

El programa Vouchers Educativos permite cubrir hasta el 50% de la cuota mensual correspondiente a la jornada simple en instituciones educativas de gestión privada que cuentan con un aporte estatal del 75% o más.

El beneficio está sujeto, además, a un requisito vinculado con los ingresos familiares. Para acceder al programa, el ingreso del grupo familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

En agosto, ese límite equivale a $2.636.200. Los principales parámetros del programa son:

Cobertura de hasta el 50% de la cuota mensual .

. Aplicación sobre la jornada simple .

. Destinado a instituciones educativas de gestión privada.

Las instituciones deben contar con un 75% de aporte estatal o más .

. El ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles .

. En agosto, el límite de ingresos equivale a $2.636.200.

La modificación anunciada por el Gobierno no altera esos parámetros de acceso, sino que suspende durante 2026 las disposiciones que establecían consecuencias sobre el beneficio cuando las familias acumulaban cuotas escolares impagas.

Qué establecían los artículos suspendidos

La resolución 505 suspende específicamente la aplicación del artículo 14 y del artículo 21, inciso "e", del Reglamento General del Programa Vouchers Educativos.

El artículo 14 establecía que las instituciones educativas debían informar mensualmente la nómina de beneficiarios que registraran cuotas escolares impagas. El mecanismo contemplaba consecuencias progresivas en función de la cantidad de cuotas adeudadas. Ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio debía ser suspendido hasta que la situación fuera regularizada.

El artículo también establecía que, una vez cancelada la deuda, se permitía el cobro retroactivo del beneficio correspondiente.

Sin embargo, si la familia acumulaba tres cuotas impagas, el voucher educativo era cancelado. Por su parte, el artículo 21, inciso "e", establecía directamente el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares.

Con la suspensión de ambas disposiciones, esas consecuencias quedan temporalmente sin aplicación. Por lo tanto, hasta finales de diciembre, la acumulación de cuotas escolares impagas ya no podrá derivar en la suspensión o cancelación del Voucher Educativo en los términos establecidos por esos artículos.

La morosidad llegó al 11% en los colegios privados

La decisión oficial se produce en un escenario de creciente atraso en el pago de las cuotas escolares de los establecimientos privados.

La cantidad de familias que se demoran en afrontar esos compromisos aumentó ante la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de los servicios, una situación que obliga a los hogares argentinos a ajustar cada vez más sus presupuestos. El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, señaló a TN que la morosidad alcanza actualmente un 11% promedio, por encima del 7% registrado el año pasado.

El dato refleja un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto del nivel registrado durante el año anterior y constituye uno de los elementos que explican el contexto en el que el Gobierno resolvió flexibilizar las condiciones vinculadas con el mantenimiento de los Vouchers Educativos.

La situación, de todos modos, presenta diferencias entre las distintas instituciones educativas. Según explicó Zurita, el nivel de morosidad varía de acuerdo con factores como la oferta de servicios, la ubicación y el público de cada establecimiento.

El mayor nivel de atraso se concentra en zonas del conurbano

Aunque existen diferencias entre las instituciones, el sector coincide en que el atraso en el pago de las cuotas constituye actualmente una realidad. Zurita precisó que el promedio general alcanza el 11%, aunque algunas escuelas registran niveles inferiores y otras superiores. Dentro de esa disparidad, identificó determinadas zonas donde la morosidad adquiere una magnitud todavía mayor.

"Hay un 11% de morosidad promedio. Hay escuelas que tienen menos y otras que tienen más. Las zonas donde se concentra un mayor porcentaje de mora son la zona sur y oeste del conurbano bonaerense, que en algunos casos llegan al 20%", afirmó.

Así, mientras el promedio informado para el conjunto de los colegios privados se ubica en el 11%, determinados establecimientos de la zona sur y oeste del conurbano bonaerense alcanzan niveles de morosidad de hasta 20%.