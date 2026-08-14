Watukuy suma una nueva distinción y lleva el cine catamarqueño por el mundo

El cortometraje "Watukuy", dirigido por Agustín Lagos, sumó una nueva distinción a su recorrido al recibir una Mención Especial en la Competencia Argentina de Cortometrajes de la 21ª edición del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo 2026, realizado entre el 28 de julio y el 2 de agosto.

El reconocimiento consolida el camino iniciado por una producción que nació con una fuerte impronta catamarqueña y que, con el paso del tiempo, fue ampliando su presencia en distintos espacios del circuito cinematográfico argentino e internacional.

"Sacamos una mención especial en Competencia Argentina de Cortometrajes, lo cual está buenísimo", destacó Lagos al referirse al reconocimiento obtenido recientemente en Tucumán.

La distinción se incorpora a una trayectoria que comenzó con la selección del proyecto en Historias Breves, una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) destinada a promover la realización de cortometrajes de ficción de todo el país.

Desde aquella instancia inicial hasta su actual participación en competencias internacionales, Watukuy fue construyendo un recorrido que mantiene como uno de sus rasgos centrales el vínculo con Catamarca, tanto por los lugares de filmación como por la participación de artistas y trabajadores locales.

Una producción con identidad catamarqueña

Desde sus primeros pasos, Watukuy tuvo una marcada impronta catamarqueña. El proyecto fue producido por Mariel Bomczuk, mientras que Matías Reinoso se desempeñó como jefe de producción y Mauricio Pedrouzo estuvo a cargo de la dirección de arte.

A esa estructura se sumó la participación de una gran mayoría de integrantes del elenco y del equipo conformada por artistas y trabajadores catamarqueños. La selección del proyecto en 2023 ya había significado una oportunidad para pensar en la posibilidad de desarrollar una producción audiovisual de calidad desde la provincia. En aquel momento, Lagos destacaba la importancia de contar con recursos que permitieran sostener una propuesta de ficción desde Catamarca.

"Es una forma de hacer cine de calidad, con un buen presupuesto para ficción, con lo que cuesta en Catamarca", señalaba entonces el director.

La producción fue filmada en Palo Blanco, Fiambalá, incorporando así al territorio catamarqueño como parte del desarrollo del cortometraje. Además, Watukuy contó con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, en el marco del respaldo a iniciativas vinculadas con el desarrollo de la producción audiovisual local.

La combinación entre un proyecto seleccionado dentro de Historias Breves, el trabajo de realizadores y técnicos catamarqueños, la filmación en Palo Blanco y el acompañamiento institucional conformó la base de una producción que posteriormente comenzó a recorrer distintos espacios cinematográficos.

Del circuito nacional a nuevas fronteras

El camino de Watukuy no quedó limitado a su lugar de origen. A lo largo de su recorrido, el cortometraje llegó a diferentes espacios del circuito cinematográfico argentino.

Entre ellos se encuentra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, uno de los escenarios donde la producción pudo continuar su recorrido. También formó parte de la programación de Poncho Audiovisual 2026, en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, incorporándose a una propuesta audiovisual vinculada con uno de los principales acontecimientos culturales de Catamarca.

La reciente Mención Especial obtenida en el Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo suma así un nuevo capítulo a esa trayectoria.

Brasil, el próximo destino

El recorrido internacional de Watukuy continuará entre el 20 y el 23 de agosto, cuando el cortometraje participe del Vôti Véi! - 1º Festival Internacional de Cinema Fantástico de Araçatuba, en Brasil.

Se trata de un nuevo encuentro dedicado a producciones vinculadas con la fantasía, el horror y la ciencia ficción. La participación introduce a Watukuy en una competencia de carácter internacional, ampliando el alcance de la producción más allá de los escenarios argentinos.

"También estamos en competencia con cortos de todo el mundo", explicó Lagos al referirse a esta nueva participación.

La presencia en Brasil representa, de esta manera, otro paso dentro de un recorrido que comenzó con una iniciativa destinada a promover cortometrajes de ficción de todo el país y que ahora ubica a una producción realizada desde Catamarca frente a trabajos provenientes de diferentes lugares del mundo.

Nueva York y una semifinal internacional

En paralelo con la participación prevista en Brasil, Watukuy alcanzó la instancia de semifinalista en el NYC Indie Shorts Awards, en Nueva York. La competencia se desarrollará entre el 27 y el 30 de agosto, período durante el cual podrán verse los cortometrajes participantes provenientes de distintos países.

Para el equipo de Watukuy, esta instancia adquiere además una dimensión particular porque la producción representa a la Argentina dentro de la competencia.

"Nosotros estamos representando a Argentina, así que es un montón", señaló Lagos. El realizador explicó también que, en caso de avanzar a la final, esa instancia será presencial en Nueva York.

De esta forma, el cortometraje suma dos nuevos desafíos internacionales en agosto: primero, su participación en el festival de Araçatuba, Brasil, y posteriormente su presencia como semifinalista en Nueva York.

Un nuevo proyecto ya está en marcha

Mientras Watukuy continúa con su recorrido por festivales y competencias, el equipo audiovisual ya trabaja en un nuevo proyecto. Lagos adelantó que, a poco más de un mes de iniciar el rodaje de otro cortometraje, ya se encuentran trabajando en esa nueva producción.

En esta oportunidad, el proyecto será realizado junto a integrantes de la productora y cooperativa La Mulita, con un rodaje previsto en Coneta. El desarrollo de este nuevo trabajo se produce en paralelo con la continuidad del recorrido de Watukuy, que todavía tiene por delante sus participaciones internacionales en Brasil y Nueva York.

La continuidad de la producción también muestra la intención de mantener activo el trabajo audiovisual y de seguir generando nuevos proyectos desde Catamarca.