La Casona Lafone Quevedo será la sede universitaria de Andalgalá

La articulación entre el Gobierno de Catamarca, la Municipalidad de Andalgalá y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) se cristalizó mediante la firma de un convenio estratégico destinado a financiar y ejecutar la obra de restauración de la histórica Casona Lafone Quevedo. Este emblemático edificio será refuncionalizado para ser habilitado como sede universitaria del departamento Andalgalá, consolidando un espacio permanente que permita ampliar el acceso a la educación superior en el oeste catamarqueño.

El acuerdo interinstitucional fue formalmente rubricado por las máximas autoridades de la región: el gobernador Raúl Jalil, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, el rector de la UNCa, Óscar Arellano, y la asesora general de Gobierno, Mara Murua. Tras concretar la firma, el intendente Eduardo Córdoba reflexionó sobre el alcance de la medida al asegurar que se está trabajando de manera conjunta para fortalecer a la Casa de Altos Estudios y brindarles a los vecinos del interior y a los andalgalenses la posibilidad concreta de contar con una universidad más cerca.

Distribución de competencias y mecanismos de financiación

La ejecución de la obra y el manejo de los recursos financieros se estructuraron bajo un esquema coordinado de responsabilidades técnicas y administrativas. La Universidad Nacional de Catamarca asumirá la responsabilidad central de elaborar el Proyecto Ejecutivo y ejercer la dirección técnica de los trabajos. Por su parte, el Municipio de Andalgalá contribuirá activamente aportando capacidades territoriales, operativas, técnicas y logísticas indispensables para llevar adelante la intervención edilicia de manera exitosa.

El circuito financiero para el desarrollo de los trabajos contempla los siguientes lineamientos específicos:

Transferencia de fondos directamente desde la Provincia hacia la UNCa.

Obligación de la Universidad de habilitar una cuenta específica destinada exclusivamente a la administración de los recursos de la obra.

Ejecución de desembolsos de manera parcial.

Supeditación de los pagos al avance de los trabajos, al plan de obras y a la curva de inversión.

Impacto social, identidad y arraigo local

Más allá de la evidente puesta en valor arquitectónica, la iniciativa persigue un profundo trasfondo de desarrollo comunitario y preservación patrimonial. El proyecto apunta de forma directa a recuperar un edificio histórico y preservar el patrimonio de Andalgalá, logrando al mismo tiempo consolidar una sede universitaria permanente en la región.

Desde una perspectiva socioeconómica y cultural, la concreción de esta infraestructura educativa genera expectativas altamente favorables en torno a múltiples dimensiones del desarrollo local. Entre los efectos esperados se destacan:

El estímulo directo sobre el arraigo de los jóvenes en su tierra natal.

La formación de capacidades locales acordes a las demandas del entorno.

La vinculación institucional de la Universidad con las necesidades sociales, culturales y productivas de toda la región.