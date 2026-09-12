ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal de inyectables y sumó diez péptidos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) amplió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal de inyectables ofrecidos a través de internet y aplicaciones de mensajería. La advertencia, que inicialmente estaba vinculada con productos promocionados para bajar de peso, ahora incluye una decena de sustancias que se ofrecen con supuestos efectos estéticos o terapéuticos sin contar con autorización sanitaria.

El organismo advirtió sobre productos que declaran contener péptidos como principios activos y que no cuentan con registro oficial. Al no tener trazabilidad, se desconoce quiénes los fabrican, cuál es su composición real y bajo qué condiciones fueron elaborados.

La situación genera especial preocupación porque se trata de productos destinados a ser administrados mediante inyecciones, una vía que requiere estrictas condiciones de elaboración y esterilidad. Según la advertencia sanitaria, una contaminación o la presencia de impurezas puede provocar reacciones adversas graves.

Qué dijo ANMAT sobre el Retatrutide

Entre las sustancias mencionadas se encuentra Retatrutide, un compuesto que continúa en etapa de investigación. La ANMAT señaló que no cuenta con autorización para su comercialización y que su utilización fuera de protocolos clínicos controlados puede representar un riesgo para los pacientes.

La alerta cobró mayor repercusión luego de que una creadora de contenido denunciara efectos adversos tras autoadministrarse Retatrutide adquirido por internet.

Desde el organismo remarcaron que no debe confundirse la existencia de péptidos utilizados en medicamentos autorizados —como la insulina— con otros compuestos que todavía no cuentan con evidencia clínica suficiente ni aprobación sanitaria.

Los péptidos incluidos en la advertencia

El listado difundido por la ANMAT contempla sustancias que son promocionadas en internet con diferentes objetivos:

BPC-157 y TB-500: se ofrecen con supuestas propiedades vinculadas con la cicatrización y la reducción de la inflamación, aunque la evidencia disponible no permite establecer su seguridad a largo plazo en seres humanos.

GHK inyectable: es comercializado con promesas relacionadas con la producción de colágeno. Su utilización fuera de productos autorizados genera preocupación por posibles impurezas y reacciones inmunológicas.

Ipamorelin: aparece en circuitos vinculados con el entrenamiento físico y se promociona para aumentar masa muscular o reducir grasa corporal. Entre los posibles efectos adversos mencionados se encuentran la retención de líquidos, dolores articulares y alteraciones de la glucemia.

Epitalon y Semax: el primero es promocionado con supuestos beneficios relacionados con la longevidad, mientras que el segundo es ofrecido como sustancia nootrópica o neuroprotectora pese a no contar con autorizaciones concluyentes para esos usos.

Melanotan II: se comercializa para estimular la producción de melanina y generar un efecto de bronceado. Su utilización sin control médico puede dificultar la detección de lesiones cutáneas sospechosas y existen reportes que vinculan su uso con alteraciones dermatológicas.

AOD-9604 y DSIP: el primero fue estudiado como posible tratamiento para la reducción de peso sin demostrar eficacia suficiente en ensayos controlados, mientras que el segundo no cuenta con evidencia científica consistente que respalde su utilización contra el insomnio.

Recomiendan no comprar inyectables por internet

Ante la circulación de estos productos, la ANMAT recomendó a profesionales de la salud y consumidores no adquirir ni utilizar inyectables que no cuenten con registro sanitario.

El organismo también puso a disposición sus canales oficiales para recibir denuncias sobre la tenencia o comercialización de estas sustancias y habilitó el correo [email protected] para comunicar este tipo de situaciones.

La advertencia apunta especialmente a la compra de productos a través de canales informales, donde no existe garantía sobre su procedencia, composición, conservación, esterilidad ni condiciones de fabricación.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.