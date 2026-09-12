Qué es la "Black Magic Cake": la torta de chocolate de 50 años que se prepara en 6 pasos

Hay recetas que atraviesan generaciones y nunca pasan de moda. Ese es el caso de la Black Magic Cake, una torta de chocolate que nació hace más de 50 años y todavía hoy sigue siendo una de las preparaciones más elegidas por quienes buscan un bizcochuelo intenso, húmedo y muy fácil de hacer.

Su nombre puede sonar misterioso, pero la "magia" está en un detalle muy simple: lleva una taza de café negro fuerte, un ingrediente que no busca darle sabor a café, sino potenciar las notas del cacao y lograr un chocolate mucho más profundo.

Además, es una receta ideal para principiantes porque se prepara prácticamente en un solo bowl y la mezcla queda bastante líquida antes de ir al horno, algo completamente normal en esta versión.

Los ingredientes para hacer Black Magic Cake

Para preparar esta torta necesitás:

1¾ taza de harina común

2 tazas de azúcar

¾ taza de cacao amargo

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

2 huevos

1 taza de buttermilk

1 taza de café negro fuerte

½ taza de aceite vegetal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Si no conseguís buttermilk, podés prepararlo de forma casera mezclando 1 cucharada de vinagre blanco con leche hasta completar una taza y dejándolo reposar unos minutos.

Cómo hacer la Black Magic Cake en 6 pasos

Prepará el horno y el molde: precalentá el horno a 175 °C. Enmantecá y enhariná dos moldes redondos de 23 cm o un molde rectangular. Mezclá los ingredientes secos: en un bowl grande uní la harina, el azúcar, el cacao, el bicarbonato, el polvo para hornear y la sal. Agregá los ingredientes líquidos: incorporá los huevos, el buttermilk, el café caliente, el aceite y la esencia de vainilla. Batí durante dos minutos: mezclá a velocidad media hasta integrar todo. La preparación quedará bastante líquida, y eso es exactamente lo que debe ocurrir. Horneá la torta: volcá la mezcla en el molde y cociná entre 30 y 40 minutos. Para comprobar que está lista, insertá un palillo en el centro: debe salir limpio. Dejá enfriar y decorá: esperá 10 minutos antes de desmoldar. Luego dejá enfriar completamente sobre una rejilla y cubrí con la cobertura que más te guste.

El ingrediente que hace la diferencia

Aunque muchos creen que el secreto está en el cacao, el verdadero protagonista es el café. Durante la cocción no domina el sabor, sino que realza los compuestos aromáticos del chocolate, haciendo que la torta resulte más intensa y equilibrada.

Por eso, incluso quienes no toman café suelen disfrutar esta receta sin notar su presencia.

Con qué cobertura queda mejor

La Black Magic Cake puede servirse sola o acompañarse con distintas coberturas. Algunas de las más populares son:

Frosting de chocolate

Crema de vainilla

Queso crema endulzado

Ganache de chocolate semiamargo

Más de cinco décadas después de su creación, esta torta sigue conquistando cocinas de todo el mundo gracias a una combinación difícil de igualar: mucho chocolate, una miga extremadamente húmeda y una preparación sencilla en apenas seis pasos.