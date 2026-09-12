La nieve volvió a Córdoba y cortaron el Camino de las Altas Cumbres

Córdoba amaneció este sábado con un paisaje invernal debido a una nueva nevada que cubrió de blanco distintos sectores de la provincia. La caída de nieve se concentró principalmente en las Altas Cumbres, aunque también alcanzó a localidades del sur cordobés.

Entre los lugares donde se registró el fenómeno se encuentran Sampacho, Bulnes, Suco, Vizcacheras y Achiras, mientras que la nevada también llegó a Justo Daract, en la provincia de San Luis.

Las imágenes de las sierras cubiertas de blanco se multiplicaron durante las primeras horas de la mañana, en una jornada marcada por el fuerte descenso de las temperaturas.

Cortaron el Camino de las Altas Cumbres

Ante las condiciones meteorológicas, la Policía Caminera dispuso el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el corredor de las Altas Cumbres.

La presencia de nieve y las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de hielo sobre la calzada y dificultar la circulación, por lo que las autoridades solicitaron extremar las precauciones en las zonas afectadas.

El corte alcanza al tradicional camino serrano mientras persistan las condiciones que dificultan el tránsito.

Alerta amarilla por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba.

Entre las zonas alcanzadas figuran Cruz del Eje, Villa Dolores, Coquín, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y sectores de Jesús María.

Según el escenario previsto, las condiciones de frío y humedad podrían mantenerse durante las próximas horas y favorecer nuevas precipitaciones níveas en algunos sectores hasta el domingo por la tarde.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.