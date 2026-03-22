ANSES: desde el 10 de abril estarán disponibles las liquidaciones con aumento del 2,9%

La ANSES informó que las liquidaciones correspondientes a abril de 2026 estarán disponibles para su consulta desde el viernes 10 a través de la plataforma Mi ANSES.

A partir de esa fecha, los beneficiarios podrán acceder al detalle de sus haberes, que incluirán un incremento del 2,9%, en línea con la movilidad mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero difundido por el INDEC.

El aumento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, continuará el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, según lo establecido en la Ley 27.798.

En ese marco, la jubilación mínima pasará a ser de $380.319,31 y alcanzará los $450.319,31 con el bono. El haber máximo se ubicará en $2.559.188,80.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $304.255,44, con un total de $374.255,44 incluyendo el refuerzo. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad o vejez se fijarán en $266.223,52, que con bono llegarán a $336.223,52. Para madres de siete hijos, el monto será equivalente a la jubilación mínima.

En cuanto a las asignaciones familiares del sistema SUAF, la asignación por hijo será de $68.341, mientras que la destinada a hijos con discapacidad alcanzará los $222.511. También se actualizaron los montos de pagos únicos, como nacimiento ($79.660), adopción ($476.268) y matrimonio ($119.275).

Asimismo, se establecieron nuevos topes de ingresos: $2.801.551 como límite individual y $5.603.101 para el grupo familiar.

Respecto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el monto será de $136.666 por menor, con un pago directo de $109.332,80 tras la retención habitual del 20%. En el caso de hijos con discapacidad, el valor ascenderá a $445.003, con un pago efectivo de $356.002,40.

Desde abril, algunos beneficiarios comenzarán a percibir el 100% de la AUH cuando se verifiquen automáticamente los controles sanitarios de niños de hasta 4 años, conforme a la Resolución 1170/2025.

Además, el Complemento Leche del Plan de los Mil Días se actualizará a $51.547, mientras que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones.

Estas actualizaciones impactan directamente en provincias como Catamarca, donde una parte significativa de la población depende de estos ingresos para sostener el consumo diario.