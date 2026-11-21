La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares. Los beneficiarios del sistema previsional recibirán tres conceptos: el haber mensual actualizado, la segunda cuota del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000.

La actualización de los haberes será del 2,17% y alcanzará también a las prestaciones familiares. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/2024, que utiliza como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

El INDEC informó una inflación del 2,2% para octubre, pero el cálculo técnico con dos decimales determinó un incremento del 2,17%. El cronograma de acreditaciones comenzará el miércoles 9 de diciembre y terminará el miércoles 23, antes de la celebración de Nochebuena.

Cómo se compone el triple pago de ANSES

El esquema alcanza a quienes cobran la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Incluye el haber mensual actualizado, la segunda cuota del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo se pagará completo, no tendrá descuentos y no se incluirá en el cálculo del aguinaldo. Sin embargo, como permanece congelado en su valor nominal, el aumento real de bolsillo será del 1,87% para la mínima, del 1,81% para la PUAM y del 1,77% para las pensiones no contributivas.

Los montos de diciembre para cada categoría serán:

Jubilación mínima y PNC para madres de 7 hijos: $453.796,70 de haber básico, $226.898,35 de aguinaldo y $70.000 de bono. El total bruto será de $750.695,05 y el neto, de $730.264,20. Las madres con hijos menores de 14 años cobrarán además $149.425 de Tarjeta Alimentar.

PUAM: $363.037,36 de haber básico, $181.518,68 de aguinaldo y $70.000 de bono. Total bruto: $614.556,04; neto: $598.219,36.

PNC por invalidez y vejez: $317.657,69 de haber básico, $158.828,85 de aguinaldo y $70.000 de bono. Total bruto: $546.486,54; neto: $532.191,94.

Jubilación máxima del SIPA: $3.053.622,04 de haber básico y $1.526.811,02 de aguinaldo. Total bruto: $4.580.433,06. No recibe el bono extraordinario.

AUH y asignaciones familiares en diciembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendrán un aumento del 2,17%. A diferencia de los jubilados y pensionados, no cobrarán medio aguinaldo.

Los nuevos montos de diciembre serán:

AUH y AUE: $163.075 brutos por hijo. El depósito directo será de $130.460 (80%), mientras que los $32.615 restantes quedarán retenidos hasta la presentación de la Libreta AUH. El aumento respecto de noviembre será de $2.771,20 por menor.

AUH por Hijo con Discapacidad: $530.982 brutos, con un pago directo de $424.785,60 y una retención de $106.196,40.

AUH en Patagonia y Zona 1: $211.998 brutos, con un depósito mensual de $169.598,40. Para hijos con discapacidad, el monto llegará a $690.277. El adicional del 30% alcanza a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Patagones.

Asignación por Hijo y Prenatal (SUAF): $81.549 para el primer rango de ingresos.

Asignación por Hijo con Discapacidad (SUAF): $265.504.

Asignación por Cónyuge (SUAF): $19.790.

Ayuda Escolar Anual: mantiene su piso de $85.000.

Asignaciones de Pago Único: $95.054 por Nacimiento, $142.323 por Matrimonio y $568.287 por Adopción.Calendario de pagos de ANSES por DNI

Los pagos de diciembre comenzarán el miércoles 9 y finalizarán el miércoles 23, antes de Nochebuena. Las fechas de acreditación se organizarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima y titulares de la PUAM:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC):

- Los pagos se realizarán durante los primeros tres días hábiles de diciembre.