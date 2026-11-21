Los últimos registros oficiales nacionales sobre enfermedades respiratorias revelan un dato que llama la atención: el Covid representa actualmente un tercio de los virus circulantes en bebés menores de seis meses. Los otros dos tercios corresponden a la Influenza y al virus sincicial respiratorio (VSR). Este escenario coincide con la llegada a la Argentina de una nueva variante del SARS-CoV-2, caracterizada por una mayor capacidad de transmisión, según pudo confirmar el diario Clarín.

Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de JN.1, que fue designado como variante bajo vigilancia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su prevalencia está creciendo a escala mundial, impulsada principalmente por las detecciones en el continente americano, en particular en Canadá y Estados Unidos. Durante los últimos días también se registraron casos en Brasil.

Una de las características que distingue a esta variante es la acumulación de modificaciones genéticas respecto de su antecesora. En total, presenta 25 cambios, una cantidad que la ubica dentro del grupo de las denominadas variantes saltacionales, de acuerdo con los datos de un trabajo publicado en la revista científica Journal of Infection.

En la Argentina, los primeros casos conocidos fueron secuenciados por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular, de la Universidad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo recibió tres muestras correspondientes a personas internadas en hospitales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. Los resultados determinaron que las tres pertenecían al nuevo linaje de Ómicron.

Entre los pacientes analizados había dos bebés, uno de un mes y otro de dos meses, además de un adulto de 58 años. La identificación de los casos en los menores vuelve a poner en primer plano la situación de los bebés de menos de seis meses, que todavía no pueden recibir la vacuna contra el Covid. Sin embargo, durante el embarazo reciben anticuerpos maternos que les permiten contar con protección durante los primeros meses de vida, hasta alcanzar la edad necesaria para recibir su primera dosis de manera autónoma.

Mayor capacidad de contagio, pero sin evidencia concluyente de más gravedad

La principal preocupación en torno a PJ.2.1 está vinculada con su capacidad de propagación. Paola Resende, viróloga y miembro del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, explicó que esta cepa posee modificaciones genéticas que favorecen su interacción con las células humanas.

"Posee mutaciones en su genoma que le confieren mayor afinidad con los receptores de nuestras células, lo que aumenta su transmisibilidad", señaló la especialista.

El avance de esta variante también fue documentado en Brasil. El Instituto Oswaldo Cruz informó que se identificaron casos en Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo, Distrito Federal, Río Grande do Sul y Santa Catarina, una distribución que confirma su presencia en distintos puntos del territorio brasileño.

No obstante, el aumento de la transmisibilidad no implica necesariamente una mayor gravedad de la enfermedad. En este sentido, la OMS indicó que los ensayos de laboratorio mostraron resultados alentadores: los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a las variantes dominantes anteriores, LP.8.1 y XFG, conocida popularmente como "Frankenstein", consiguieron neutralizar PJ.2.1.

Sobre la gravedad clínica, el organismo internacional fue más cauteloso y advirtió: "Los datos clínicos comparativos son insuficientes para determinar si PJ.2.1 está asociado con una mayor gravedad de la enfermedad".

Resende también confirmó que, pese a su mayor capacidad de transmisión, las vacunas disponibles mantienen cobertura frente a esta variante y brindan protección.

Los síntomas asociados al nuevo linaje son similares a los de un resfrío común o una gripe. Entre las manifestaciones se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Sin embargo, su mayor potencial de contagio eleva las probabilidades de transmisión y, por lo tanto, de afectación de los grupos de riesgo.

Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, describió el panorama actual en declaraciones a Clarín: "Hay un aumento de casos leves, por ahora sin mayor gravedad en pediatría. En adultos pareciera ser algo de mayor gravedad".

La vacunación vuelve al centro de la estrategia de prevención

Frente al incremento de contagios, los especialistas insisten en la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación. En la actualidad, las dos alternativas disponibles para el público en la Argentina son la vacuna estadounidense de ARN mensajero, que el Estado ofrece gratuitamente en los vacunatorios públicos, y ARVAC, una formulación argentina desarrollada mediante tecnología de subunidad proteica recombinante, que se comercializa en farmacias.

Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, aseguró que la tendencia de las últimas semanas muestra un crecimiento sostenido de los contagios.

"En las últimas tres semanas los casos definitivamente están subiendo. Conozco una familia en la que se contagiaron siete integrantes. Y constantemente estoy recibiendo a diario consultas por este tema. Tenemos incluso niños menores de seis meses internados con coinfección de Covid y VSR", afirmó.

El especialista también advirtió sobre una marcada diferencia en los niveles de cobertura entre las vacunas contra el Covid y el VSR. Durante los últimos meses, la inmunización de embarazadas contra el virus sincicial respiratorio aumentó considerablemente hasta alcanzar aproximadamente el 80 por ciento. En cambio, la cobertura frente al SARS-CoV-2 permanece por debajo del 10 por ciento.

Debbag recordó que las embarazadas pueden recibir la vacuna contra el Covid durante cualquier trimestre de gestación, una herramienta importante para contribuir a la protección de los bebés durante sus primeros meses de vida.

En cuanto a los demás grupos que deberían mantener actualizada su inmunización, el infectólogo precisó que las recomendaciones contemplan diferentes frecuencias según las condiciones de cada persona. Los mayores de 65 años deberían vacunarse una vez por año, mientras que las personas inmunosuprimidas, quienes padecen enfermedades pulmonares graves o quienes tienen cardiopatías severas deberían hacerlo cada seis meses.

El presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología también se refirió a los motivos que podrían explicar la baja adhesión a la vacunación contra el Covid. Según sostuvo, históricamente existió una asociación entre estas vacunas y la preocupación por los efectos adversos. Sin embargo, destacó que actualmente existen formulaciones con perfiles de seguridad favorables, como Novavax, en Estados Unidos, y ARVAC, en Argentina, que presentan un riesgo muy bajo en ese sentido.

El aumento de casos también enciende las alertas fuera del AMBA

El crecimiento de los contagios no se limita a la zona metropolitana. En distintas provincias comenzaron a aparecer señales de preocupación por la evolución epidemiológica, con medidas sanitarias que vuelven a incorporar herramientas utilizadas durante etapas anteriores de la pandemia.

Uno de los ejemplos es Formosa, donde las autoridades sanitarias resolvieron implementar nuevamente hisopados en hospitales y centros de salud para realizar pruebas de PCR.

La decisión quedó plasmada en un memorándum oficial firmado por el ministro de Desarrollo Humano, Juan Carlos Atencia, con fecha del 18 de noviembre. El documento hace referencia a un "incremento brusco" de los casos de Covid durante la última semana y recomienda la utilización de barbijo para médicos y enfermeros mientras realizan la atención de pacientes.

La aparición de PJ.2.1 en la Argentina, su expansión en distintos países de América y el incremento de las consultas y los contagios configuran un escenario que vuelve a poner a la vacunación en un lugar central. Aunque los datos disponibles no permiten afirmar que esta variante provoque cuadros más graves, su mayor transmisibilidad representa un factor de atención, especialmente para los sectores más vulnerables.

Con bebés menores de seis meses entre los pacientes internados, coinfecciones de Covid y VSR y una cobertura de vacunación contra el SARS-CoV-2 inferior al 10 por ciento entre embarazadas, los especialistas insisten en la necesidad de reforzar la prevención. La circulación de un nuevo linaje vuelve a demostrar la importancia de sostener la inmunización y prestar atención a la evolución de las enfermedades respiratorias.