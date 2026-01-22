Antofagasta de la Sierra presentó la XXXV Feria de la Puna: ¿cuándo va a ser?

En un colorido acto institucional y cultural, la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, presentó oficialmente la XXXV edición de la Feria de la Puna, uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario cultural y productivo de Catamarca. La tradicional celebración se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero en la Villa de Antofagasta de la Sierra, cabecera del departamento más extenso y menos poblado de la provincia.

La presentación fue encabezada por el intendente y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, quienes destacaron la importancia de la Feria como un espacio de encuentro, identidad y visibilización de las comunidades de la Puna catamarqueña. El evento congregó a un importante marco de público y estuvo marcado por expresiones artísticas, rituales ancestrales y música tradicional, reflejando el espíritu que caracteriza a esta fiesta.

Durante su discurso, el intendente Cusipuma subrayó el valor cultural, social y simbólico de la Feria de la Puna para las comunidades locales. "Mostramos al mundo lo que es Antofagasta, cómo somos y lo que tenemos, siempre con el permiso de la Pachamama", expresó el jefe comunal, resaltando el profundo vínculo de la región con la naturaleza y las tradiciones ancestrales.

Mario Cusipuma y Leonardo Zeballos

El intendente también agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, y el apoyo de las empresas asentadas en la zona, que se sumaron a la organización y fortalecimiento del evento. En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre el Estado, el sector productivo y las comunidades para sostener y potenciar una celebración que ya lleva más de tres décadas de historia.

Por su parte, el ministro Leonardo Zeballos agradeció la invitación de la Municipalidad y confirmó la participación activa de las distintas áreas de la cartera que conduce en el desarrollo de la Feria. El funcionario anunció que el Ministerio aportará organización, recursos y actividades específicas que formarán parte de la programación oficial.

"Ya participé en ferias anteriores, pero esta vez me toca hacerlo como ministro. Estoy muy orgulloso de estar presente porque sé lo que significa para la cultura de la región esta fiesta. Vamos a poner todo de nosotros para que la Feria sea muy exitosa y vamos a llevar todo nuestro equipo para coordinar y aportar lo que sea necesario", afirmó Zeballos. Además, transmitió el saludo del gobernador Raúl Jalil, quien no pudo asistir al acto pero expresó su acompañamiento al evento.

Como sucede en cada edición, la XXXV Feria de la Puna convocará a productores, artesanos y representantes de las distintas comunidades puneñas, quienes participarán de exposiciones, muestras y concursos. Entre las actividades centrales se destacan las muestras de camélidos, un rasgo distintivo de la región, y las exposiciones artesanales, especialmente de trabajos textiles elaborados con fibras de llama, oveja y vicuña.

Estos productos, reconocidos a nivel nacional e internacional por su excelente calidad, son elaborados mediante técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación, consolidando a la Feria como un espacio clave para la preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de la Puna.

El acto de presentación contó también con la presencia de la senadora departamental Marisol Soriano y del secretario de Cultura de Antofagasta de la Sierra, Jairo Salva, y tuvo momentos cargados de simbolismo, como la Corpachada, un rito ancestral de agradecimiento y homenaje a la Madre Tierra. La jornada se completó con coplas, cuadros de danza y música en vivo a cargo de la banda Los Calchaquí, aportando un cierre festivo y tradicional.

Con esta nueva edición, la Feria de la Puna se consolida como un evento que trasciende lo cultural y productivo, posicionándose también como un atractivo turístico que proyecta a Antofagasta de la Sierra y a toda la región puneña a nivel provincial y nacional.