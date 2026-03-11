Tras las intensas lluvias, EC SAPEM despliega operativos para reparar líneas eléctricas

La empresa EC SAPEM informó que cuadrillas especiales de operarios trabajan en distintos puntos para reparar tramos de redes eléctricas de media y baja tensión que resultaron dañadas tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Los trabajos se concentran en diferentes localidades donde las precipitaciones provocaron afectaciones en la infraestructura eléctrica, lo que obligó a desplegar equipos técnicos y maquinaria pesada para avanzar en las tareas de recuperación del servicio.

De acuerdo con la información difundida por la empresa, el estado actual del clima y del suelo es favorable, lo que permite que los operativos se desarrollen con normalidad en la mayoría de los sectores afectados. Este escenario meteorológico facilita el desplazamiento de los equipos técnicos y el traslado de los materiales necesarios para reparar las líneas dañadas.

Reparaciones en la línea Alijilán-Manantiales

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en la línea de media tensión que conecta Alijilán con Manantiales, donde las cuadrillas comenzaron a operar desde las primeras horas del día.

Para esta intervención se desplegó un operativo que incluye maquinaria pesada, vehículos de transporte y personal especializado destinado a restablecer la infraestructura eléctrica. En este sector trabajan:

Dos grúas de gran porte

Camionetas equipadas con columnas y postes

Material eléctrico como cables y herrajes

Cuadrillas de operarios y personal técnico

Las tareas consisten en reparar los tramos dañados de la red de media tensión, lo que requiere la instalación de nuevos componentes estructurales y la reposición de materiales afectados por las condiciones climáticas.

Intervenciones en Río Chico

Otro de los operativos se desarrolla en la localidad de Río Chico, donde las lluvias también provocaron daños en la red eléctrica. En este punto, EC SAPEM dispuso una grúa y camionetas con equipamiento técnico, además de cuadrillas especiales de operarios que trabajan para recuperar el funcionamiento de la línea de media tensión afectada.

Las tareas se concentran en reparar los tramos de la línea de media tensión que resultaron dañados, con el objetivo de restablecer el funcionamiento del sistema eléctrico en la zona.

Trabajos en El Portezuelo

Las cuadrillas también se encuentran trabajando en El Portezuelo, otra de las localidades donde las precipitaciones impactaron en la red de distribución eléctrica. Al igual que en los otros frentes de intervención, se desplegó una grúa junto con camionetas provistas de materiales y equipamiento técnico, además de personal especializado encargado de ejecutar las reparaciones.

Los equipos destinados a este sector incluyen:

Una grúa para maniobras en la red eléctrica

Camionetas con materiales e insumos

Herramientas especializadas

Cuadrillas técnicas de reparación

El objetivo de estas tareas es reparar la línea de media tensión afectada, lo que implica trabajos directos sobre los componentes estructurales del sistema eléctrico.

Los Molles: acceso impedido por ríos crecidos

Mientras avanzan los trabajos en las otras localidades, la situación en Los Molles, en el departamento Ancasti, presenta una dificultad adicional. Según informó EC SAPEM, los ríos crecidos impiden el acceso al lugar, lo que por el momento imposibilita iniciar las tareas de reparación en la zona.

A pesar de esta situación, los equipos técnicos ya se encuentran preparados para intervenir en cuanto las condiciones lo permitan. En las inmediaciones del lugar esperan:

Grúas

Camionetas

Herramientas

Insumos técnicos

Trabajadores especializados

Todo el equipamiento y el personal permanecen a la espera de que el nivel de las aguas descienda lo suficiente para permitir un cruce seguro hacia la localidad.