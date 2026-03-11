Tormentas en el interior provincial: Seguridad desplegó un operativo de emergencia y asistencia

La Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad de la provincia desplegó un operativo de emergencia y asistencia en distintas localidades del interior como respuesta a las fuertes tormentas registradas en las últimas horas, que provocaron crecidas de ríos, caminos anegados y situaciones de aislamiento en varias comunidades.

El operativo tuvo como objetivo principal salvaguardar a los pobladores afectados por el temporal, especialmente en zonas donde las precipitaciones provocaron complicaciones en la circulación y en el acceso a algunas localidades.

Las intensas lluvias generaron una situación de emergencia en diversos sectores del territorio provincial, lo que obligó a activar protocolos de intervención rápida para brindar asistencia a las familias afectadas. Según se informó desde la Secretaría de Seguridad, los equipos de Protección Civil se desplegaron en el territorio con tareas de monitoreo, asistencia y prevención, ante el riesgo que representan las crecidas repentinas de ríos y la obstrucción de badenes.

Localidades afectadas por las lluvias y crecidas

El temporal impactó principalmente en varias localidades del interior provincial, donde las precipitaciones provocaron desbordes de ríos y anegamientos de caminos, dificultando la movilidad y generando riesgos para la población.

Entre las zonas afectadas se encuentran Las Lajas, La Bajada, Amadores, La Merced, Ancasti, Icaño y El Alto.

En estas localidades se registraron ríos desbordados, badenes obstruidos y caminos anegados, lo que obligó a extremar las medidas de prevención y a desplegar equipos de asistencia para acompañar a las comunidades.

La situación requirió un monitoreo permanente de las condiciones del terreno y del comportamiento de los cursos de agua, ya que las lluvias intensas incrementaron el riesgo de aislamiento en algunas áreas.

Evacuaciones preventivas y asistencia a familias aisladas

Como parte de las acciones de emergencia, se activaron protocolos preventivos en varias localidades donde algunas familias quedaron aisladas por el temporal. Las intervenciones se concentraron especialmente en:

Los Altos, en el departamento Santa Rosa

Balcozna, en el departamento Paclín

Monte Redondo

En estos lugares se implementó un protocolo de emergencia para evacuar de manera preventiva a varias familias, debido a que las condiciones climáticas y el estado de los caminos dificultaban su permanencia en las viviendas.

Las familias afectadas recibieron asistencia directa por parte de los equipos de emergencia, que brindaron apoyo en diferentes aspectos.

Entre las acciones realizadas se incluyeron: evacuación preventiva de personas, entrega de víveres y asistencia y contención. Estas intervenciones buscaron garantizar la seguridad de los pobladores que habían quedado aislados por las precipitaciones, al tiempo que se mantenía un seguimiento de la evolución de las condiciones climáticas.

Un temporal con gran volumen de agua en poco tiempo

El director de Protección Civil, ingeniero Walter Zárate, explicó que el fenómeno meteorológico registrado tuvo características particularmente intensas. Según indicó el funcionario, se trató de tormentas de gran magnitud con abundante caída de agua en un período breve, lo que generó múltiples complicaciones en diferentes zonas del territorio provincial.

En ese sentido, Zárate señaló: "Fue un temporal de fuertes tormentas, con gran cantidad de agua caída en corto período de tiempo, que dejó numerosos daños, sobre todo en el Este de la provincia".

Las precipitaciones concentradas en lapsos cortos provocaron crecidas repentinas de ríos y anegamientos de caminos, lo que incrementó el nivel de riesgo en varias localidades.

Recomendaciones

Ante el escenario generado por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a la población, con el objetivo de prevenir situaciones de peligro. Entre las principales advertencias se encuentra evitar circular por zonas cercanas a ríos y badenes, ya que el aumento del caudal puede representar un riesgo tanto para vehículos como para peatones.

Las autoridades señalaron que el fuerte caudal de los cursos de agua representa un peligro considerable, especialmente en áreas donde los badenes pueden quedar cubiertos por el agua. Por este motivo, se recomienda a los habitantes de las zonas afectadas:

Evitar circular por sectores cercanos a ríos y badenes

Respetar las indicaciones de las autoridades

Mantenerse informados sobre la evolución de la situación climática