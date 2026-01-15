Apagón masivo en CABA y el AMBA: más de 900 mil usuarios permanecen sin luz en plena ola de calor

Un apagón de gran magnitud afectó este jueves a la Ciudad de Buenos Aires y a vastas zonas del Área Metropolitana (AMBA), en medio de una intensa ola de calor. El corte comenzó pasadas las 14.30 y llegó a dejar sin suministro eléctrico a más de 900 mil usuarios.

Según información oficial, el incidente se originó por la salida de servicio de las cuatro líneas de 220 kV de la subestación de Edenor Morón-Rodríguez. "Fue un problema de la distribuidora", indicaron fuentes de la Secretaría de Energía, que precisaron que se perdieron aproximadamente 3.000 megavatios (MW).

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cerca de las 16 permanecían sin servicio 840.388 usuarios de Edenor y 54.944 de Edesur. Desde el organismo estimaron que la normalización se realizará de manera progresiva con el correr de las horas.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) informó que el apagón ocurrió luego del pico de demanda energética, en una jornada en la que la temperatura superó los 35 grados.

En la Ciudad de Buenos Aires, se reportaron cortes en numerosos barrios del norte y centro porteño, entre ellos Palermo, Núñez, Belgrano, Recoleta, Colegiales, Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Chacarita, Caballito, Saavedra, Villa Ortúzar, Villa Urquiza y Agronomía.

En el conurbano bonaerense, el apagón afectó a localidades como Vicente López, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne, Tigre y sectores de la zona oeste.

El corte de energía provocó la salida de servicio de semáforos en distintos puntos de la Ciudad, lo que generó caos de tránsito, especialmente en el centro porteño. El Aeropuerto también se vio afectado, aunque continuó operando con normalidad y sin inconvenientes en los vuelos.

En cuanto al transporte público, las líneas D y H de subte interrumpieron su funcionamiento de manera momentánea, pero cerca de las 16 el servicio fue restablecido y opera con normalidad, al igual que el resto de las líneas.

El SAME informó que durante la tarde debió asistir a 135 personas por cuadros vinculados al calor extremo.

Impacto en el servicio ferroviario

El apagón también tuvo consecuencias en los trenes:

Línea Roca: normal.

Línea Sarmiento: normal.

Línea San Martín: demoras por falta de suministro eléctrico.

Línea Belgrano Sur: normal.

Línea Mitre: ramales Mitre y Suárez interrumpidos.

Tren de la Costa: normal.