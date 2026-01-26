  • Dólar
Localización positiva

Apareció Silvia Bopp

La División Trata de Personas confirmó el hallazgo de la ciudadana tras un intenso operativo de difusión. Las autoridades destacaron que el compromiso de la comunidad fue clave para lograr un desenlace positivo.

26 Enero de 2026 15.57

La Sección Investigación y Registro de Personas Desaparecidas, perteneciente a la División Trata de Personas (D-5) de la Policía, informó oficialmente que se logró dar con el paradero de Silvia Beatriz Bopp, de 73 años de edad. El hallazgo pone fin a las tareas de búsqueda que se habían activado para garantizar la integridad de la adulta mayor.

Desde el organismo de seguridad emitieron un Flyer actualizado para comunicar la noticia y desactivar el protocolo de búsqueda. Los investigadores destacaron la celeridad del operativo, subrayando que la localización efectiva es el resultado de un trabajo técnico coordinado y una fuerte presencia informativa en los medios y redes sociales.

Un pilar fundamental en la resolución de este caso fue la respuesta de la sociedad civil. Las autoridades de la División Trata de Personas expresaron su gratitud de forma pública: "Desde ya agradecemos a toda la comunidad que nos colabora continuamente en la difusión de los flyers".

Vías de contacto oficiales

Para mantener la operatividad en la provincia, la División Trata de Personas (D-5) recordó que mantiene líneas directas para la recepción de información sobre personas desaparecidas o casos de vulneración de derechos. Ante cualquier eventualidad, la comunidad puede comunicarse a:

  • 3834008879
  • 3834840990
