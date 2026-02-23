Estas son las seis aplicaciones que pueden vaciar tu cuenta bancaria

La ciberdelincuencia no da tregua y, lejos de retroceder, perfecciona sus métodos para quedarse con el dinero y los datos de miles de usuarios. En esta ocasión, la amenaza adopta la forma de aplicaciones que aparentan ser herramientas de protección digital. Sin embargo, detrás de esa fachada, pueden convertirse en el canal directo hacia el vaciamiento de cuentas bancarias.

El mecanismo es tan simple como peligroso: aplicaciones que se presentan como servicios de VPN —redes privadas virtuales— prometen reforzar la privacidad en internet, pero en realidad habilitan el acceso de ciberdelincuentes al dispositivo. Lo que parece una solución de seguridad termina siendo una trampa cuidadosamente diseñada.

La advertencia urgente

La empresa de ciberseguridad Kaspersky lanzó una alerta contundente: quienes tengan instaladas determinadas aplicaciones deben desinstalarlas de inmediato para evitar el robo de datos personales, contraseñas e incluso el acceso al homebanking.

Las seis aplicaciones señaladas son:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

Según la advertencia, una vez descargadas, estas apps pueden transformar el teléfono en un servidor proxy utilizado por ciberdelincuentes para ejecutar ataques. En ese escenario, los delincuentes podrían acceder al historial bancario, a claves privadas y a toda la información sensible almacenada en el dispositivo.

El riesgo no es abstracto: implica la posibilidad concreta de suplantación de identidad y vaciamiento de cuentas.

El engaño detrás de las VPN falsas

Para comprender la magnitud del problema, es necesario entender qué es y cómo funciona una VPN legítima. Las VPN reales tienen como objetivo principal cifrar los datos y ocultar la dirección IP, ofreciendo mayor privacidad en la navegación.

Su funcionamiento se basa en cuatro pilares técnicos:

Cifrado de datos: toda la información que se envía y recibe se convierte en un código que, en teoría, nadie más puede leer.

Túnel seguro: los datos viajan por un "túnel" virtual hasta un servidor VPN protegido.

Cambio de IP: la dirección real del usuario se oculta y aparenta navegar desde otra ubicación.

Intermediario: el servidor VPN actúa como enlace entre el dispositivo y el sitio web o servicio utilizado.

El problema surge cuando ese "túnel seguro" no es más que una fachada. Si la VPN es falsa, ese intermediario se convierte en un punto de vigilancia desde donde los hackers pueden interceptar cada movimiento digital, robar datos y ejecutar fraudes financieros.

¿Por qué caemos tan fácilmente?

Especialistas en ciberseguridad advierten que existen múltiples factores que facilitan estas estafas digitales. La combinación de descuidos cotidianos y técnicas de manipulación cada vez más sofisticadas genera un terreno fértil para el engaño.

Entre los principales motivos se destacan:

Enlaces peligrosos: llegan por correo electrónico, WhatsApp o redes sociales y conducen directamente a la descarga maliciosa.

Contraseñas débiles: utilizar fechas de cumpleaños o nombres propios equivale a dejar la puerta abierta.

Archivos de origen dudoso: descargas aparentemente inofensivas pueden infectar el celular.

Exposición en redes sociales: compartir demasiada información facilita ataques personalizados.

Conexión a redes públicas: el wifi de bares o aeropuertos puede convertirse en un entorno ideal para hackers.

Suplantación de identidad: delincuentes que se hacen pasar por conocidos en aplicaciones de mensajería o correo electrónico para obtener datos.

Dispositivos desconocidos: conectar un USB ajeno puede desencadenar una infección.

Ingeniería social: llamadas o mensajes de números desconocidos que buscan manipular emocionalmente a la víctima.

Falta de protección ante robos: si el celular es sustraído y no cuenta con medidas de seguridad adecuadas, la información queda expuesta.

Cada uno de estos factores, por separado, representa un riesgo. Combinados, constituyen una amenaza significativa.

Cómo protegerse y evitar pérdidas económicas

Frente a este escenario, la prevención es la herramienta más eficaz. Las recomendaciones son claras y directas:

Desinstalar de inmediato las aplicaciones sospechosas.

No descargar archivos ni hacer clic en enlaces de origen dudoso.

Utilizar contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta.

Evitar conexiones a redes wifi públicas sin protección.

Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del celular.

La clave es mantener una actitud de alerta constante y desconfiar de cualquier aplicación que prometa seguridad sin garantías verificables. Un descuido puede traducirse en la pérdida total del dinero depositado en el banco.