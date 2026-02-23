El Torneo de Verano 2026 coronó a sus campeones

El Torneo de Verano 2026 ha llegado a su conclusión definitiva, posicionándose como uno de los eventos deportivos más destacados de la temporada. A través de tres fechas cargadas de emoción y velocidad, la competencia no solo ofreció un espectáculo de alto nivel técnico, sino que contó con un masivo acompañamiento del público, reflejando la pasión que despierta el rally en cada una de sus presentaciones.

Un recorrido por escenarios exigentes

El certamen trazó una hoja de ruta que puso a prueba la destreza de los competidores en diversos terrenos. La narrativa de esta edición comenzó en Aconquija, donde los binomios enfrentaron caminos técnicos y exigentes que marcaron el inicio del certamen. Posteriormente, la acción se trasladó a Guayamba para la segunda fecha, ratificando la potencia y la capacidad de convocatoria de la disciplina.

Finalmente, el gran cierre tuvo lugar en Anquincila, escenario que sirvió de marco para definiciones ajustadas y los festejos finales. Este desarrollo federal fue posible gracias al trabajo conjunto y el apoyo de los municipios de Aconquija, El Alto y Ancasti, pilares fundamentales para el fortalecimiento del rally en la región.

Cuadro de honor: los dueños de la gloria

La dedicación y el compromiso de cada equipo en pista se tradujeron en resultados oficiales. Tras el esfuerzo de pilotos y navegantes, la nómina de los Campeones del Torneo de Verano 2026 quedó conformada de la siguiente manera:

Clase A5: Carlos Galván / María Galván

Clase N2: Ignacio Ferreyra / Alejandro Ferreyra

Clase N1: Edgardo Gómez / Oscar Acevedo

Autocross: Fernando Elías

Clase A1: Carlos Barrientos / Exequiel Amaya

Clase Integral: Andrés Lucich / David Gallo

Balance y gratitud institucional

Desde la organización, se extendió un agradecimiento especial a todos los binomios y equipos participantes. Se subrayó que su esfuerzo, dedicación y pasión fueron los motores fundamentales para alcanzar el éxito del torneo. El crecimiento sostenido de la disciplina queda de manifiesto tras este cierre, donde el nivel de los protagonistas y la infraestructura brindada por las comunas locales permitieron un desarrollo impecable de cada jornada deportiva.