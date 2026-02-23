Alerta meteorológica en Aconquija: un tornado sorprendió a los pobladores de Campo del Pucará

La tarde de hoy no fue una más para los habitantes de la localidad de Aconquija, en el departamento Andalgalá. Un fenómeno meteorológico de una magnitud y visibilidad poco frecuentes para la zona cordillerana del oeste catamarqueño rompió la calma habitual de la jornada: la formación de un tornado que azotó la región rural conocida como Campo del Pucará. El evento, captado por diversos testigos presenciales, transformó la tarde en un escenario de asombro y preocupación debido a la potencia visual del embudo de viento que descendía desde las nubes hacia la superficie terrestre.

Impacto visual y despliegue en redes sociales

El fenómeno fue divisado con absoluta claridad en el área de Campo del Pucará, una zona predominantemente rural y de puestos. Ante lo inusual del suceso, los vecinos no tardaron en registrar la situación con sus dispositivos, lo que generó una rápida viralización a través de testimonios y videos que circularon en redes sociales. Las imágenes muestran la columna de viento en plena actividad, un espectáculo natural que generó un temor inmediato entre quienes se encontraban en las cercanías, dado que este tipo de eventos no integran el registro climático habitual de la región y sorprenden por su formación repentina.

Reporte de situación en la zona afectada

A pesar de la virulencia que suelen representar estos sistemas y del susto inicial que recorrió a la comunidad, los informes preliminares trajeron alivio a los pobladores y a las autoridades locales. De acuerdo a los datos recolectados en el lugar tras el paso del fenómeno, se confirmó que afortunadamente no se han registrado personas heridas ni afectados por el paso del viento. Asimismo, la integridad de las viviendas y puestos rurales se mantuvo a salvo, ya que hasta el momento no se reportaron daños materiales de consideración que lamentar.

El tornado se mantuvo estrictamente en la zona de Campo del Pucará, sin avanzar hacia los centros urbanos más densamente poblados de Aconquija. La situación continúa bajo monitoreo preventivo, aunque la calma ha retornado progresivamente a la zona afectada luego de la desaparición del embudo. La comunidad permanece expectante, procesando un evento natural que, por su rareza y magnitud, quedará registrado como uno de los sustos meteorológicos más impactantes de los últimos tiempos en la provincia.