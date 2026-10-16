"Aprendo con vos": La Capital promueve el aprendizaje del inglés con talleres gratuitos

La Municipalidad de la Capital promueve el aprendizaje del idioma inglés mediante dos propuestas gratuitas que forman parte del programa socioeducativo «Aprendo con Vos». La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas, busca ampliar las oportunidades de formación y facilitar el acceso a nuevas competencias comunicativas para vecinos de diferentes edades.

Las actividades se organizan en dos trayectos específicos: Hello English, destinado a jóvenes y adultos que desean iniciarse en el idioma o adquirir conocimientos prácticos, y Go English, diseñado especialmente para niños y niñas de entre 6 y 11 años. Ambas propuestas comparten el objetivo de acercar la enseñanza del inglés a los barrios de la ciudad, mediante alternativas educativas que no representan un costo económico para los participantes.

Los espacios están coordinados pedagógicamente por la profesora Agostina Palacios y presentan metodologías diferenciadas de acuerdo con las características y necesidades de cada grupo. Mientras que el trayecto para adultos prioriza las herramientas necesarias para desenvolverse en situaciones cotidianas y laborales, la propuesta infantil incorpora juegos, canciones y proyectos artísticos para favorecer un acercamiento temprano al idioma.

Hello English: herramientas prácticas para jóvenes y adultos

El trayecto Hello English está dirigido a jóvenes y adultos que buscan dar sus primeros pasos en el aprendizaje del inglés o fortalecer sus capacidades para utilizarlo en diferentes situaciones de la vida cotidiana. La propuesta también contempla la incorporación de conocimientos útiles para el ámbito laboral, con contenidos orientados a mejorar la comunicación y brindar mayor seguridad al momento de interactuar en distintos entornos.

El ciclo de cursada tiene una duración de seis meses, durante los cuales los asistentes trabajan sobre herramientas básicas de comunicación. El recorrido formativo incluye la elaboración de presentaciones personales, el manejo de conversaciones sencillas, el desarrollo de habilidades de interacción social y la incorporación de vocabulario técnico elemental.

La metodología se apoya en una dinámica participativa y vivencial, que busca vincular los contenidos con situaciones concretas en las que los participantes puedan aplicar lo aprendido. De esta manera, la formación no se limita a la incorporación de palabras o expresiones, sino que apunta a desarrollar recursos comunicativos que puedan utilizarse en experiencias personales, sociales y laborales.

El enfoque práctico constituye uno de los aspectos centrales de la propuesta. Los contenidos están pensados para acompañar a quienes se encuentran en una etapa inicial de aprendizaje y necesitan adquirir herramientas que les permitan desenvolverse progresivamente con mayor confianza.

A través de este trayecto, el programa «Aprendo con Vos» incorpora el aprendizaje de una lengua extranjera como una alternativa de capacitación accesible para jóvenes y adultos, sin que la posibilidad de participar dependa de la capacidad de afrontar un costo adicional.

Go English: aprender mediante juegos

La segunda propuesta, denominada Go English, está destinada específicamente a niños y niñas de entre 6 y 11 años. En este caso, el aprendizaje se desarrolla mediante un abordaje lúdico y creativo, adaptado a las características de la infancia y orientado a estimular el contacto temprano con el idioma.

Las actividades incluyen juegos interactivos, canciones y proyectos artísticos que permiten acercar a los participantes a nuevas palabras, sonidos y expresiones de una manera dinámica. El objetivo es estimular el oído y la pronunciación temprana, favoreciendo una asimilación natural y entusiasta del inglés.

La propuesta busca que los niños se familiaricen con el idioma mediante experiencias participativas, en las que la creatividad y la interacción forman parte del proceso de aprendizaje. A diferencia del trayecto destinado a los adultos, que prioriza las aplicaciones prácticas vinculadas con la comunicación cotidiana y laboral, Go English pone el acento en el descubrimiento del idioma a través de actividades recreativas.

De este modo, los dos espacios ofrecen modalidades de enseñanza diferenciadas, pero integradas dentro de una misma política socioeducativa. La organización por edades permite adecuar los contenidos y las estrategias pedagógicas a las necesidades de cada grupo, con la intención de generar oportunidades de aprendizaje desde la infancia y también durante etapas posteriores de la vida.

Blanco Azurmendi destacó el carácter inclusivo de la iniciativa

Durante una visita a las actividades, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi, destacó el sentido inclusivo de las propuestas y ratificó el compromiso municipal con una educación pública gratuita y de calidad.

«Seguimos apostando a una educación pública gratuita y de calidad abierta a toda la comunidad, capaz de generar oportunidades reales de aprendizaje en cada etapa de la vida. Nuestro compromiso es que cada vecino tenga a su alcance herramientas formativas que aporten de manera directa a su crecimiento personal y a la proyección de un futuro mejor», expresó la funcionaria.

Sus declaraciones remarcaron la intención de ofrecer alternativas de formación abiertas a la comunidad, con propuestas que contemplen distintas etapas de la vida y contribuyan al crecimiento personal de quienes participan.

La iniciativa se inscribe así en una perspectiva que vincula la educación con la generación de oportunidades y con la posibilidad de que los vecinos incorporen conocimientos útiles para su desarrollo. En ese marco, el aprendizaje del inglés se presenta como una herramienta formativa disponible tanto para quienes comienzan a familiarizarse con el idioma durante la infancia como para quienes buscan adquirir nuevas competencias en la juventud o la adultez.

Certificaciones oficiales al finalizar el ciclo lectivo

Una vez completados los contenidos planificados para el ciclo lectivo, ambas propuestas concluirán con la entrega de las correspondientes certificaciones oficiales. Esta instancia reconocerá la constancia y el esfuerzo académico de cada participante durante su recorrido formativo.

La certificación constituye el cierre previsto para los dos trayectos y acompaña el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo de las actividades. Tanto quienes participen de Hello English como los niños y niñas que asistan a Go English podrán completar sus respectivos recorridos y recibir el reconocimiento correspondiente, una vez cumplidos los contenidos planificados.

La iniciativa articula así diferentes componentes: formación gratuita, propuestas pedagógicas adaptadas a las edades, contenidos vinculados con la comunicación y una instancia formal de reconocimiento al finalizar el ciclo.