Apuesta a la calidad: el programa META llega a las escuelas de Catamarca

La educación en la provincia de Catamarca se encuentra en un punto de inflexión. Ante la urgencia de transformar los indicadores pedagógicos actuales, el Ministerio de Educación ha anunciado la puesta en marcha del programa META. Esta iniciativa surge como una respuesta directa y necesaria para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y, fundamentalmente, revertir los preocupantes resultados obtenidos en el operativo de evaluación Aprender, los cuales han ubicado a la jurisdicción en una posición desfavorable dentro del mapa educativo nacional.

La presentación oficial de la propuesta tuvo lugar ayer, en una reunión convocada por la Secretaría de Educación, de la cual participaron referentes de la Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional Catamarca. Durante el encuentro, se brindaron detalles sobre las iniciativas previstas para el presente ciclo lectivo, marcando una hoja de ruta que busca no solo diagnosticar, sino intervenir de manera inmediata en las instituciones educativas.

El programa META no se plantea como una evaluación estandarizada tradicional, sino como una evaluación situada. El objetivo central de este abordaje es conocer las necesidades educativas reales de cada comunidad, analizar las trayectorias escolares de los alumnos y acompañar de cerca el proceso de planificación institucional. A través de esta metodología, el gobierno provincial pretende fortalecer la formación docente y brindar soluciones operativas en el corto plazo.

De acuerdo con lo comunicado a la entidad gremial, el operativo provincial generará resultados que estarán a disposición de las propias instituciones. Esto permitirá que cada escuela pueda identificar sus propias debilidades y fortalezas, complementando los diagnósticos institucionales ya existentes. En su fase inicial, el programa seguirá los siguientes criterios técnicos: en una primera etapa se trabajará con un universo de 60 escuelas, la intervención se concentrará específicamente en las áreas de Lengua y Matemática y, una vez consolidada la primera fase, se prevé la ampliación de la muestra a más establecimientos.

El contexto crítico del Operativo Aprender

La implementación de META cobra relevancia al analizar el desempeño de Catamarca en las pruebas Aprender 2024. Dicho operativo nacional evaluó a 379.050 estudiantes de 5to y 6to año de la escuela secundaria, evidenciando desigualdades estructurales profundas. En el área de Matemática, el panorama nacional es crítico: solo el 14,2% de los alumnos logró un desempeño satisfactorio o avanzado a nivel país.

Sin embargo, el desglose por provincias sitúa a Catamarca en una situación de extrema vulnerabilidad pedagógica. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabeza el ranking nacional con rendimientos muy superiores al promedio, Catamarca figura entre los peores resultados del país, una tendencia que se repite tanto en Matemática como en Lengua. La evaluación, llevada adelante por la Secretaría de Educación que depende del Ministerio de Capital Humano, midió las competencias de los alumnos con resultados que evidencian marcadas diferencias de desempeño entre provincias.

La comparación federal permite observar la brecha existente. Por debajo de CABA se ubicaron Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Chubut con puntajes superiores al nacional. También por encima de Catamarca se encuentran Río Negro, Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Jujuy. Con valores levemente inferiores, pero cercanos al nacional, aparecen Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santa Cruz y San Juan. Finalmente, en el grupo de rendimiento más bajo, se ubican Misiones, Corrientes, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y Chaco, concentrando los resultados mínimos del país en esta materia.

El sistema educativo local aguarda ahora nuevos datos que permitan medir la evolución de estas competencias. Los resultados de la Prueba Aprender 2025, que se enfocó en el 6º grado del nivel primario en la provincia tras la evaluación realizada el 12 de noviembre de 2025, estarán disponibles entre abril y mayo de este año. Esta información será clave para determinar si las bases de la educación obligatoria presentan las mismas debilidades que el nivel secundario.

En paralelo a la discusión pedagógica, el encuentro con la Secretaría de Educación también tuvo un fuerte componente laboral. La UDA aprovechó la convocatoria para plantear la necesidad de una convocatoria urgente a paritarias.

Desde la entidad gremial manifestaron que se encuentran a la espera de una propuesta salarial concreta de cara al inicio del ciclo lectivo, entendiendo que la mejora de la calidad educativa que persigue el programa META debe ir acompañada de condiciones laborales acordes para los docentes.