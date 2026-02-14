Condena millonaria a Manaos: la Corte ratifica el pago de $800 millones por un despido

En un fallo de hondo impacto para el sector empresarial y el derecho del trabajo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó una condena millonaria contra Refres Now S.A., la firma fabricante de la conocida gaseosa Manaos. La sentencia obliga a la compañía a abonar una cifra superior a los 800 millones de pesos a un ex distribuidor, tras quedar acreditada una relación de dependencia no registrada y un despido incausado que pone fin a un litigio iniciado en la ciudad de San Rafael.

El origen del conflicto: una década de irregularidades

La causa judicial reconstruyó el historial laboral del demandante, quien logró probar ante los tribunales que se desempeñó como distribuidor para la marca entre los años 2013 y 2022. Su radio de acción no se limitó únicamente a la provincia de Mendoza, sino que abarcó también las jurisdicciones de San Juan y La Pampa.

Durante gran parte de este extenso período, el trabajador sostuvo un vínculo de dependencia que, según determinó el máximo tribunal provincial, no fue debidamente registrado por la empresa. Esta falta de registración laboral constituye el núcleo del reclamo, ya que privó al trabajador de las garantías legales correspondientes durante casi diez años de servicios continuos para una de las principales empresas del rubro de bebidas en el país.

Originalmente, la causa había sido resuelta en primera instancia por la Cámara Segunda del Trabajo, donde se fijó una condena que inicialmente rondaba los 1.500 millones de pesos. Sin embargo, tras analizar el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Refres Now S.A., los ministros de la Corte, Omar Palermo, Mario Adaro y Norma Llaster, introdujeron modificaciones técnicas en la liquidación final.

Si bien el tribunal dejó firme la responsabilidad de la compañía por el despido e inasistencia de registración, decidió reformular los montos y rechazar parcialmente el reclamo vinculado al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este punto específico refiere a la entrega de certificados laborales, lo que implicó descontar un rubro indemnizatorio puntual del total original.

Bajo esta nueva estructura técnica, la liquidación definitiva quedó conformada por los siguientes valores:

Capital de condena: $223.419.076,66.

$223.419.076,66. Intereses acumulados: $584.257.217,06 (calculados hasta el 11 de abril de 2025 ).

$584.257.217,06 (calculados hasta el ). Total a abonar: $807.676.293,72.

Es importante destacar que esta suma total de $807.676.293,72 se establece sin perjuicio de los intereses que continúen devengándose hasta que se produzca el efectivo pago por parte de la firma.

La decisión de la Suprema Corte adquiere una relevancia institucional superior debido a la magnitud de la suma involucrada y al peso específico de la empresa condenada. Refres Now S.A. es un actor central en el mercado de bebidas nacional, lo que convierte a este pronunciamiento en uno de los más significativos de los últimos años en la provincia de Mendoza.

El fallo se produce, además, en un contexto social y político atravesado por el debate sobre las reformas laborales y las responsabilidades que deben asumir las empresas en materia de registración y despidos. Al ratificar la existencia del vínculo laboral bajo dependencia, la justicia mendocina envía un mensaje contundente sobre la protección de los derechos de los trabajadores frente a figuras de contratación informales o deficientemente registradas.

Con la firma de Palermo, Adaro y Llaster, la justicia consolidó la existencia del distracto laboral y la obligatoriedad de resarcir al trabajador por el tiempo de servicios prestados sin el marco legal correspondiente, cerrando así un capítulo judicial que marca un hito en la jurisprudencia laboral mendocina.