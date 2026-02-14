La Rioja y Catamarca: alianza estratégica para modernizar la Justicia

En un movimiento estratégico que busca redefinir los estándares de la administración pública en el noroeste argentino, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, encabezó una reunión clave en la Casa de Gobierno con integrantes de alto rango del Poder Judicial de distintas provincias. El encuentro tuvo como eje central el impulso de la innovación y la mejora sustancial de la eficiencia en los procesos judiciales, una demanda creciente de la sociedad que hoy encuentra en la colaboración regional una respuesta concreta y coordinada para transformar la gestión pública.

La reunión no solo contó con la presencia de autoridades locales, sino que se transformó en un foro de integración federal de gran relevancia institucional. Participaron activamente miembros del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y representantes destacados de otras jurisdicciones, consolidando un equipo interdisciplinario que busca compartir experiencias para optimizar los procedimientos. Entre los asistentes de mayor relieve se encontraron la jueza de la Corte Provincial de Catamarca, Fabiana Gómez, el presidente de dicho cuerpo, Hernán Martel, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Mario Adaro.

Durante el intercambio, los presentes destacaron la necesidad imperante de fortalecer el trabajo regional y compartir protocolos que permitan una gestión más ágil y cercana a la gente. En este sentido, la jueza Fabiana Gómez subrayó una coincidencia fundamental entre los poderes judiciales involucrados: la urgencia de modernizar la gestión, integrar la región y atender de forma conjunta las problemáticas comunes que afectan la celeridad de las causas en el NOA, promoviendo una visión de bloque que supere las fronteras administrativas.

Como parte de esta agenda de transformación, la Función Judicial llevó adelante una propuesta formativa de vanguardia denominada "Taller de Innovación Judicial: Repensando el servicio de justicia". Esta actividad, realizada en las instalaciones del Polo Tecnológico, fue el resultado de una organización conjunta entre la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, evidenciando que la formación técnica es el pilar fundamental del cambio estructural que se busca implementar.

El taller contó con la disertación principal del Dr. Mario Adaro, reconocido especialista en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías. El objetivo de este espacio es ambicioso y se estructura sobre la necesidad de formar líderes y equipos capaces de generar proyectos innovadores que pongan el foco en las necesidades reales de las personas. A través de la discusión interdisciplinaria y el fomento de una cultura institucional orientada a la mejora continua, se busca alejar a la justicia de los modelos burocráticos tradicionales para consolidar una dinámica de trabajo centrada en la resolución efectiva de conflictos.

Las autoridades informaron al gobernador Quintela sobre las acciones que ya se encuentran en marcha en materia de innovación, pero también fueron explícitos respecto a los desafíos pendientes que aún condicionan la velocidad de respuesta del sistema. El horizonte planteado busca avanzar hacia soluciones construidas de manera colectiva, entendiendo que la modernización no es un proceso aislado de una sola provincia, sino un esfuerzo coordinado que requiere de la integración técnica, política y humana de todas las cortes involucradas.

Este fortalecimiento de los lazos entre La Rioja, Catamarca y Mendoza marca un hito en la búsqueda de un servicio de justicia más ágil y transparente. La apuesta por la tecnología, la digitalización y la formación intensiva de capital humano en el Polo Tecnológico se perfila como la piedra angular para superar los obstáculos históricos y consolidar, finalmente, un sistema judicial eficiente que responda a las demandas del siglo XXI.