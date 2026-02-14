Febrero de Chaya: tres días para el cierre del circuito

El circuito "Catamarca es Chaya y Carnaval" 2026 inicia su tramo final este domingo 15 de febrero, marcando el comienzo de una serie de celebraciones que buscan sostener el espíritu y la tradición local. La cita inaugural de este cierre tendrá lugar a las 18:00 horas en las instalaciones del Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, donde se llevará a cabo La Chaya de Los Hermanos Rodríguez. Este evento destaca por su carácter inclusivo, ofreciendo entrada libre y gratuita para toda la comunidad que desee acercarse a compartir la música popular.

Bajo la conducción de Gaby Guía y Rubén Amado, la jornada contará con una nutrida cartelera artística que refleja la diversidad del género. Entre los protagonistas de la tarde se encuentran Sombrita Algarrobera, los propios Hermanos Rodríguez, Los Quilmeños, Alico Espilocín, Deby Gianoglio, Entre Takiris, Clave de Sueños y el cierre bailable a cargo de Thyago con su propuesta de cuarteto. En cuanto a la logística de seguridad, la organización ha dispuesto que no se permitirá el ingreso de botellas de vidrio, objetos cortantes, bebidas ni comidas. No obstante, los asistentes podrán ingresar con conservadoras únicamente con hielo, espumas y reposeras, contando además con puestos de venta gastronómica dentro del predio para garantizar el confort de la familia.

El lunes 16 de febrero la actividad se intensifica con dos propuestas simultáneas de gran envergadura en diferentes puntos del valle central. En primer lugar, en la Finca La Mercedita, ubicada sobre la Ruta Provincial 1, el departamento de Fray Mamerto Esquiú recibirá la octava edición del Carnaval del Valle a partir de las 20:00 horas. Con una entrada general de $5.000, el evento invita a los concurrentes a llevar sus propias reposeras, sillas, equipos de mate y mantas. Sin embargo, rige la prohibición de ingreso con bebidas, comidas, espuma en aerosol o harina, manteniendo un esquema de organización específico para este predio.

Paralelamente, en la ciudad capital, la cancha del Club Juventud, situada en la Avenida Virgen del Valle 237, será el escenario de la 10º edición de La Chaya de Alico. Este evento, que cuenta con la particularidad de que no se suspende por lluvia, presenta un bono contribución de $5.000 con promociones especiales y acceso gratuito para menores de 10 años acompañados por un adulto. La grilla artística para este décimo aniversario es ambiciosa, incluyendo a Daniela Álvarez de Tucumán, Sombrita Algarrobera de Frías, Deby Gianoglio, Entre Takiris, Carnavacopla, Ricardo Toro Arce, Nacho Andrada, Los Hermanos Rodríguez y La Furia Musical. En este predio no se permitirá el ingreso con comida, bebidas ni conservadoras, aunque se habilitará un servicio de cantina y se permitirá el uso de reposeras.

El punto final del circuito tendrá lugar el martes 17 de febrero en la emblemática Finca La Mabel, situada en El Portezuelo. La Chaya de los Galleguillo se desarrollará en un horario vespertino, desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, coronando la edición 2026 con un despliegue de figuras nacionales y regionales de primer nivel. Con la conducción nuevamente de Gaby Guía, el escenario recibirá a Nico Galleguillo, Roxana Carabajal, Juanjo Abregú, Male Garnica, Los Duarte, Carlos Di Pardo, Las Voces del Viento y León Carabajal.

Para este cierre definitivo, el bono contribución se fijó en $5.000. A diferencia de otros puntos del circuito, aquí la organización invita activamente a los asistentes a concurrir con harina y muchas ganas de celebrar, manteniendo viva la esencia más pura de la chaya riojana-catamarqueña. Para completar la oferta de servicios, el evento contará con un sector de food trucks donde se podrá adquirir comida y bebida, cerrando así tres jornadas de intensa actividad cultural y recreativa en toda la provincia.