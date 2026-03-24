"Argentina, 1985" llega al Cine Teatro Catamarca con una proyección gratuita

En el marco del Mes de la Memoria y a 50 años del último Golpe de Estado Cívico Militar, el Gobierno de Catamarca impulsa una actividad cultural que pone en el centro la reconstrucción histórica y la reflexión colectiva.

Este miércoles 25 de marzo, se llevará a cabo la proyección de la película Argentina, 1985 en el Cine Teatro Catamarca, con entrada libre y gratuita, como parte de una agenda que busca sostener viva la memoria sobre uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Dirección de Derechos Humanos.

El objetivo central es generar un espacio accesible para toda la comunidad, donde el cine funcione como herramienta de concientización, memoria y reflexión histórica.

El valor del cine para reconstruir la historia

La elección de "Argentina, 1985" no es casual. Se trata de un aclamado drama histórico dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que pone el foco en uno de los momentos más trascendentales de la historia democrática del país: el juicio a las Juntas militares.

La película narra el trabajo de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo.

quienes encabezaron una investigación clave para llevar ante la justicia a los responsables de la dictadura militar.

A través de esta reconstrucción, el film propone una mirada sobre el proceso judicial que marcó un hito en la consolidación de la democracia, en un contexto donde el juzgamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos no era una práctica extendida.

Un espacio para el "Nunca Más"

La proyección se inscribe en una propuesta más amplia que busca reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, pilares fundamentales en la construcción democrática argentina.

Según lo planteado en la convocatoria, la actividad apunta a generar memoria colectiva, promover la reflexión sobre el pasado reciente y sostener el reclamo de justicia.

En este sentido, el cine aparece como un recurso que permite acercar los hechos históricos a nuevas generaciones, al mismo tiempo que interpela a quienes vivieron ese período.

La consigna del "Nunca Más" se convierte así en un eje central de la actividad, reforzando la necesidad de mantener vigente el recuerdo de lo ocurrido durante la dictadura.

Detalles de la función

La proyección se realizará en un espacio emblemático de la cultura local, con acceso abierto a toda la comunidad.

Datos clave de la función:

Fecha: miércoles 25 de marzo

miércoles 25 de marzo Hora: 20:00

20:00 Lugar: Cine Teatro Catamarca (San Martín 555)

Cine Teatro Catamarca (San Martín 555) Entrada: libre y gratuita

La elección de un formato abierto busca facilitar la participación de un público amplio, en línea con el objetivo de democratizar el acceso a contenidos vinculados a la memoria histórica.