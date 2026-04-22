ArgentinaALaEscuela: ¿en qué consiste la campaña que promueve que los chicos no falten a clases?

En Argentina, la pérdida de días de clase se ha convertido en un fenómeno persistente que impacta directamente en los aprendizajes. Bajo este diagnóstico, Argentinos por la Educación, junto a más de 200 organizaciones de la sociedad civil, lanzó la campaña #ArgentinaALaEscuela, con el objetivo de instalar en la conversación pública y en la agenda política el problema del tiempo escolar efectivo.

El dato que motiva la iniciativa es contundente: en el país se pierde, en promedio, al menos un mes de clases por año. Esta realidad, lejos de responder a una única causa, es el resultado de múltiples factores que afectan la continuidad del ciclo lectivo y reducen el tiempo real de enseñanza.

La campaña busca, así, visibilizar no solo la pérdida de días, sino también su impacto acumulativo en las trayectorias educativas y en las oportunidades futuras de los estudiantes.

Del calendario formal a la pérdida real de días

El Consejo Federal de Educación estableció un piso de 190 días de clase para todos los estudiantes del país. Sin embargo, los calendarios escolares provinciales contemplan en promedio 185 días anuales, lo que ya implica una diferencia respecto de la meta fijada.

A esa brecha se suman los factores que afectan el dictado efectivo de clases. Entre ellos se destacan el ausentismo estudiantil y docente, los paros, y las suspensiones por problemas climáticos o de infraestructura. Como resultado, los estudiantes pierden alrededor de 30 días de clase, lo que reduce el tiempo efectivo a unos 155 días anuales. Esta cifra constituye una estimación mínima, ya que Argentina no cuenta con un sistema nacional que permita medir con precisión la cantidad de días efectivamente perdidos. La ausencia de datos consolidados impide dimensionar con exactitud el alcance del problema.

El ausentismo como factor crítico

Dentro de las causas que explican la reducción del tiempo escolar, el ausentismo estudiantil ocupa un lugar central. Según el último informe de Argentinos por la Educación, los estudiantes faltan en promedio cerca de 30 días por año, lo que implica que, a lo largo de la educación primaria, un alumno pierde el equivalente a un año completo de escolaridad.

En el nivel secundario, los datos también reflejan una situación preocupante. El 51% de los estudiantes declara haber acumulado al menos 15 inasistencias en el año, cifra que representa un incremento de 7 puntos porcentuales entre 2022 y 2024.

El desglose de las inasistencias permite dimensionar el fenómeno:

10% de los estudiantes tiene al menos 30 faltas .

de los estudiantes tiene al menos . 20% acumula entre 20 y 29 inasistencias .

acumula entre . 21% registra entre 15 y 19 faltas .

registra entre . 34% presenta entre 5 y 14 ausencias .

presenta entre . 13% declara menos de 5 faltas.

En cuanto a los motivos, el 62% de los estudiantes señala problemas de salud como principal causa, mientras que el 39% menciona la falta de motivación, expresada como "no tener ganas de ir a la escuela".

La mirada de los directivos y el rol docente

La percepción de los equipos directivos refuerza la centralidad del problema. En secundaria, el 46% de los directores identifica al ausentismo estudiantil como el principal obstáculo para el aprendizaje, por encima de factores como la impuntualidad o los bajos logros educativos.

A esto se suma el impacto del ausentismo docente, que también limita el proceso educativo. Según los datos de PISA 2022, el 48,9% de los directores argentinos afirma que este factor incide negativamente en los aprendizajes. Solo en 3 de los 81 países participantes se registran niveles más altos, lo que posiciona a Argentina entre los casos más críticos en este aspecto.

Cómo participar y qué busca la iniciativa

La campaña propone una acción concreta para el miércoles 22 de abril: compartir en redes sociales una foto de la etapa escolar acompañada de un mensaje que resalte la importancia de asistir a clases, utilizando el hashtag #ArgentinaALaEscuela.

La iniciativa apunta a generar una acción colectiva que involucre a ciudadanos, referentes y personalidades, apelando a la memoria y la experiencia personal como forma de reflexión sobre el valor de la escuela. Entre sus objetivos principales se destacan:

Visibilizar la pérdida de días y horas reales de clase como un problema estructural.

la pérdida de días y horas reales de clase como un problema estructural. Promover mejoras en los sistemas de información educativa de la Nación y las provincias.

en los sistemas de información educativa de la Nación y las provincias. Instalar el tema en la agenda pública para avanzar en políticas que garanticen más tiempo de aprendizaje.

El mensaje central de la campaña es claro: no da lo mismo asistir o no a la escuela, y garantizar la presencia en las aulas constituye una responsabilidad compartida. A través de esta iniciativa, se busca no solo generar conciencia, sino también impulsar cambios que permitan recuperar el tiempo escolar perdido y fortalecer el sistema educativo argentino.