La nueva estafa de la "transferencia por error": cómo detectarla y qué hacer

Recibir una transferencia de dinero en el homebanking o en una billetera digital suele asociarse a una buena noticia. Sin embargo, en las últimas semanas, especialistas en ciberseguridad detectaron un fenómeno inquietante: el aumento de una estrategia delictiva que convierte ese ingreso inesperado en el inicio de una posible estafa.

La maniobra tiene un patrón claro. Se trata del envío de dinero a una cuenta ajena y, casi de inmediato, la aparición de un contacto que solicita su devolución con urgencia. Detrás de ese pedido aparentemente inocente puede esconderse un esquema mucho más complejo: una triangulación de fondos, el uso de cuentas intermediarias o incluso créditos solicitados con datos robados.

"El esquema combina ingeniería social y operaciones financieras rápidas", explicó a TN Tecno Lucas Moyano, especialista en ciberseguridad.

Cómo opera la estafa de la "transferencia por error"

El mecanismo se apoya en una secuencia cuidadosamente diseñada para confundir y presionar a la víctima.

Según describió Moyano, el proceso comienza con el acceso ilícito a cuentas bancarias mediante técnicas como el phishing, una modalidad en la que los atacantes engañan a los usuarios para obtener credenciales de acceso. Con ese control, transfieren dinero a cuentas de terceros sin relación aparente con el fraude.

Minutos después aparece el segundo paso, el más crítico: el contacto con la persona que recibió el dinero. El mensaje suele llegar por redes sociales o aplicaciones de mensajería, con una explicación simple pero engañosa: se trató de un error y el dinero debe ser devuelto de inmediato.

El elemento central de esta etapa es la urgencia. "Los mensajes suelen apelar a la presión emocional para evitar que la víctima consulte con su banco o revise los datos", aseguró Moyano. Frases como "lo necesito ya" o "fue un error grave" buscan acelerar una decisión impulsiva.

Un detalle clave, advierte el especialista, es que los estafadores piden transferir el dinero a una cuenta distinta de la original, lo que permite ocultar el rastro de los fondos. Si la persona accede, sin saberlo se convierte en una pieza de la cadena del fraude.

El riesgo oculto: créditos fraudulentos y "mulas de dinero"

En algunos casos, la situación es aún más compleja. El dinero recibido no proviene de otra persona, sino de un crédito preaprobado solicitado de forma fraudulenta con datos robados. Si la víctima devuelve el dinero por su cuenta, en realidad está transfiriendo fondos de un préstamo que quedará asociado a su nombre, generando una obligación de pago inesperada.

Otro de los riesgos señalados por Moyano es convertirse en lo que se conoce como mula de dinero: una persona que, sin intención delictiva, facilita el movimiento de fondos de origen ilícito entre cuentas bancarias.

"Es cuando alguien, sin intención, ayuda a mover fondos de origen ilícito entre cuentas para dificultar su rastreo. Participar en esa cadena, aunque sea por desconocimiento, puede derivar en consecuencias legales", afirmó el fiscal consultado en el informe.

Qué hacer ante una transferencia desconocida

Frente a la recepción de dinero inesperado, la recomendación central es clara: no actuar por impulso.

El procedimiento correcto, según el especialista, incluye una serie de pasos estrictos:

No mover el dinero : no transferirlo, no retirarlo ni utilizarlo.

: no transferirlo, no retirarlo ni utilizarlo. No responder contactos informales : evitar cualquier interacción por redes sociales o mensajería.

: evitar cualquier interacción por redes sociales o mensajería. Avisar inmediatamente al banco : informar la situación a la entidad financiera.

: informar la situación a la entidad financiera. Solicitar la reversión formal : pedir que la operación sea anulada por canales oficiales.

: pedir que la operación sea anulada por canales oficiales. Dejar constancia del reclamo: registrar todo el proceso para respaldo legal.

"El único camino seguro es actuar a través del sistema bancario y dejar registro de cada paso", sostuvo Moyano. Este enfoque no solo reduce el riesgo de estafa, sino que también protege al usuario frente a eventuales implicancias legales.

El error de origen: transferencias equivocadas y sus consecuencias

Más allá de las estafas, también existen transferencias genuinamente erróneas, generalmente provocadas por apuro o falta de verificación. Un alias mal escrito o un CBU copiado incorrectamente puede enviar dinero a un destinatario equivocado.

Por eso, antes de confirmar cualquier operación, es fundamental verificar el nombre del titular de la cuenta de destino, un dato que aparece en la pantalla final y funciona como principal barrera de seguridad.

Una vez realizada la transferencia, la recuperación del dinero no está garantizada y depende de la colaboración del receptor o de un proceso formal con el banco.

Además, corregir un error mediante una nueva transferencia manual puede generar costos duplicados, ya que cada operación implica impuestos y cargos. Solo la reversión bancaria evita estos gastos adicionales.

Una amenaza que combina velocidad, confianza y descuido

La expansión de este tipo de fraudes expone una vulnerabilidad central del ecosistema financiero digital: la interacción entre rapidez operativa, confianza en la tecnología y falta de verificación en los usuarios.

En ese escenario, la recomendación de los especialistas es consistente: frenar, verificar y actuar siempre dentro de los canales oficiales. La paciencia y la validación institucional se convierten, en este contexto, en la principal herramienta de defensa frente a una estafa que avanza aprovechando justamente lo contrario: la urgencia.