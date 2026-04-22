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Pronóstico del tiempo

Mitad de semana y cómo va a estar el clima en Catamarca

La jornada comenzará sin precipitaciones, pero se anuncian chances de lloviznas para el final del día. La temperatura máxima alcanzará los agradables 20 grados.

22 Abril de 2026 07.41

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Catamarca anticipa una jornada mayormente nublada, con condiciones que se mantendrán estables durante la primera parte del día y un leve incremento en la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.

Durante la madrugada, el cielo se presentó mayormente cubierto mientras se registraba la temperatura mínima de 15 grados. El viento comenzó a marcar presente desde el sector Norte con velocidades que oscilaron entre los 13 y 22 kilómetros por hora. En horas de la mañana, las condiciones se mantendrán similares y la temperatura ascenderá a los 16 grados, mientras que el viento rotará al Noroeste con intensidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde se prevé un cambio en las condiciones, con la aparición de lloviznas y una probabilidad de precipitaciones que se ubicará entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados, con vientos del mismo sector de la hora anterior pero este oscilará entre los 13 y 22 km/h.

Por la noche, se mantendrán las precipitaciones con igual rango de probabilidad. La temperatura descenderá a 16 grados, con viento leve del Este, entre 7 y 12 km/h.

En toda la jornada no se esperan ráfagas significativas de viento.
 

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