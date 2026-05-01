Arranca mayo y así estará el clima este Día del Trabajador en Catamarca

Comienza mayo y este día en Catamarca estará marcado por condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, según los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La jornada arrancó con madrugada con mínima de 12 grados. En ese tramo del día El Innombrable se comenzó a hacer sentir con notas desde el Norte con intensidades moderadas. Ya por la mañana, las condiciones mejorarán levemente hacia un cielo parcialmente nublado, con una temperatura en ascenso hasta los 16 grados. El viento rotará al Oeste y disminuirá su intensidad, ubicándose entre los 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde se registrará el pico térmico alcanzando los 27 grados, ideal para el festejo de este día. El viento volverá a intensificarse, esta vez desde el sector Sudeste, con velocidades más leves de entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, durante la noche la parcial nubosidad de mantendrá con un descenso de la temperatura hasta los 17 grados. El viento se mantendrá del mismo sector y con intensidades similares.

En todas las franjas horarias se mantendrá la variabilidad de nubosidad y una amplitud térmica significativa.

