Avanza un proyecto estratégico de producción de pistachos en el interior de Catamarca

El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión de trabajo con representantes de la empresa Pistachos del NOA S.A., en un contexto marcado por la búsqueda de nuevas alternativas productivas para la provincia. La comitiva empresarial estuvo liderada por su presidente, Leonardo Daniel Jeifetz, quien expuso los avances de un ambicioso proyecto agroindustrial en el distrito La Ciénaga, ubicado en el departamento Belén.

El encuentro no solo sirvió como instancia de actualización sobre el estado de la iniciativa, sino también como espacio de articulación entre el sector público y privado, en línea con una estrategia más amplia de diversificación económica. La presencia del flamante ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, reforzó el carácter institucional de la reunión y el seguimiento activo que el gobierno provincial realiza sobre este tipo de emprendimientos.

Estudios preliminares y primeras acciones en el territorio

Durante la reunión se detalló que el proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial, caracterizada por la ejecución de estudios preliminares fundamentales para su desarrollo. Entre las tareas en curso se destacan:

Relevamientos hidrogeológicos , orientados a determinar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en la zona.

, orientados a determinar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en la zona. Trabajos de desmonte, necesarios para acondicionar el terreno y avanzar hacia la etapa productiva.

Estas acciones constituyen la base técnica sobre la cual se proyecta el inicio de la plantación de las primeras 100 hectáreas de pistachos, marcando el punto de partida de la actividad agrícola en el área.

El enfoque adoptado responde a la necesidad de asegurar condiciones óptimas antes de la implementación productiva, lo que evidencia una planificación orientada a la sostenibilidad y eficiencia del proyecto.

Diversificación productiva y aprovechamiento agroecológico

La iniciativa impulsada por Pistachos del NOA S.A. se inscribe dentro de una estrategia de diversificación productiva, un eje central en la agenda económica de Catamarca. El cultivo de pistachos representa una alternativa innovadora que busca capitalizar las condiciones agroecológicas específicas de la región, particularmente en zonas como La Ciénaga.

Este tipo de proyectos permite ampliar el espectro de actividades agrícolas tradicionales, incorporando cultivos de alto valor agregado y potencial exportador. En este sentido, la apuesta por el pistacho no solo implica una decisión empresarial, sino también una alineación con políticas públicas orientadas a fortalecer la resiliencia económica del territorio.

Inversión y generación de empleo: impacto directo en la comunidad

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la fuerte inversión prevista en su primera etapa, lo que constituye un indicador concreto del compromiso de la empresa con el desarrollo local. Si bien no se especificaron cifras, se remarcó que el desembolso será significativo y estará destinado a infraestructura.

Asimismo, el emprendimiento contempla la generación de empleo tanto directo como indirecto, lo que representa una oportunidad relevante para los pobladores de la zona. Este impacto se traduce en:

Nuevos puestos de trabajo en tareas agrícolas y técnicas.

Activación de servicios asociados al proyecto.

Dinamización de la economía local.

La articulación entre inversión privada y desarrollo comunitario emerge así como uno de los pilares fundamentales de la iniciativa.

Seguimiento institucional y fortalecimiento de la matriz productiva

La participación del ministro Luis Castro en el encuentro refleja el interés del gobierno provincial en monitorear y acompañar productivos estratégicos. En conjunto con otras autoridades, se avanzó en el seguimiento de este tipo de iniciativas que buscan fortalecer la matriz productiva de Catamarca.

Este enfoque institucional apunta a consolidar un modelo de desarrollo basado en la diversificación, la innovación y la integración territorial. El proyecto de pistachos en Belén se presenta, en este marco, como un caso testigo de cómo la articulación público-privada puede traducirse en oportunidades concretas para el crecimiento económico.

Una apuesta a futuro con raíces en el presente

El avance del proyecto en La Ciénaga representa mucho más que una inversión agrícola: es una apuesta estratégica por el futuro productivo de Catamarca. Con estudios en marcha, planificación técnica y respaldo institucional, la iniciativa de Pistachos del NOA S.A. se perfila como un motor de transformación en una región con alto potencial.

En un escenario donde la diversificación se vuelve clave, este tipo de emprendimientos marcan el rumbo hacia una economía más dinámica, inclusiva y sostenible.