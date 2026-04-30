1° de Mayo sin servicio de colectivos en toda Catamarca

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de la Provincia, comunicó oficialmente que este viernes 1° de mayo no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros en toda la provincia. La medida se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, una jornada de alcance global que tradicionalmente implica la adhesión de distintos sectores laborales.

La suspensión será total y afectará a la totalidad de los servicios urbanos, lo que implica que durante toda la jornada no circularán colectivos en ningún punto del territorio provincial. Desde el organismo se remarcó que la decisión responde a la adhesión de los trabajadores del transporte a esta fecha, en la que se reconoce y reivindica la labor de los distintos sectores laborales.

Adhesión del sector y alcance de la medida

Según se informó, la interrupción del servicio no obedece a inconvenientes operativos ni a cuestiones administrativas, sino que se trata de una medida vinculada directamente con la participación de los trabajadores del sector en la jornada conmemorativa.

En este sentido, se destacó que la suspensión abarca todo el transporte urbano de pasajeros y que además la medida tendrá vigencia durante todo el viernes 1° de mayo. La adhesión es total por parte de los trabajadores del transporte.

Esta decisión refleja el acompañamiento del sector a una fecha significativa en el calendario laboral, en la que se pone en valor el esfuerzo cotidiano de quienes desempeñan distintas tareas en la sociedad.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la falta de servicio, desde el Ministerio se solicitó a la comunidad adoptar previsiones para evitar inconvenientes en sus desplazamientos. La recomendación principal apunta a organizar con anticipación alternativas de movilidad, considerando que no habrá disponibilidad de transporte público durante toda la jornada.

Entre las sugerencias implícitas en el comunicado oficial, se destaca la importancia de:

Planificar traslados con anticipación.

Evaluar medios alternativos de transporte.

Ajustar actividades y horarios en función de la falta de servicio.

El objetivo de estas recomendaciones es minimizar el impacto que la medida pueda generar en la rutina diaria de los usuarios, especialmente en aquellos que dependen del transporte urbano para sus actividades habituales.

Reconocimiento a los trabajadores

En el marco de la conmemoración, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte hizo llegar un mensaje institucional dirigido a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. En particular, se destacó el rol de los choferes, a quienes se reconoció por su compromiso y la importancia de su labor cotidiana.

El saludo oficial incluyó un reconocimiento explícito a:

Todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia .

. Los choferes del transporte urbano , por su tarea fundamental.

, por su tarea fundamental. El compromiso diario al servicio de la comunidad.

Desde el organismo se subrayó que la labor de los conductores resulta esencial para el funcionamiento de la vida cotidiana, facilitando el traslado de miles de personas y contribuyendo al desarrollo de las actividades sociales y económicas.