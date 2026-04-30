Catamarca avanza en una red para garantizar el transporte estudiantil en el interior

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte de la Provincia dio un paso significativo en la consolidación de políticas públicas orientadas a la equidad territorial. A través de la firma de convenios de colaboración con municipios del interior, la cartera provincial busca garantizar el acceso al transporte para estudiantes que residen en zonas sin cobertura o con servicios insuficientes.

Los acuerdos fueron rubricados por el ministro Lucas Póliche, quien además se desempeña como presidente de Catamarca Transporte S.A.U. (CaT.S.A.U.), junto a intendentes de distintas jurisdicciones del interior provincial. Este entramado institucional refleja una estrategia de trabajo coordinado entre distintos niveles del Estado.

Transporte como derecho y herramienta educativa

La iniciativa se inscribe en una política pública que reconoce al transporte como un factor clave para la inclusión social y la integración territorial. En este marco, el acceso a la movilidad deja de ser un servicio accesorio para convertirse en un componente central del derecho a la educación.

A través de estos convenios, se prevé:

Implementación de nuevos recorridos en zonas sin cobertura actual.

en zonas sin cobertura actual. Ampliación de trayectos existentes para mejorar la conectividad.

para mejorar la conectividad. Vinculación directa entre estudiantes y establecimientos educativos, especialmente en áreas rurales.

El objetivo es claro: reducir las brechas geográficas que condicionan las trayectorias educativas, permitiendo que estudiantes del interior accedan en igualdad de condiciones a las oportunidades formativas.

Una respuesta a demandas históricas

Durante la firma de los acuerdos, el ministro Póliche subrayó el carácter estructural de la medida al afirmar:

"Estamos dando respuestas concretas a una demanda histórica de muchas comunidades del interior. Donde no llega el transporte, tiene que estar el Estado, articulando con los municipios para garantizar derechos".

Esta declaración sintetiza el espíritu de la política: la presencia activa del Estado en territorios donde el mercado o la infraestructura existente no logran cubrir necesidades básicas. La falta de transporte, en este sentido, ha sido históricamente una barrera silenciosa pero determinante para el acceso educativo.

Articulación institucional y esquema operativo

El modelo de implementación de estos convenios se basa en una lógica de corresponsabilidad entre Provincia y municipios, donde cada actor cumple un rol específico:

Gobiernos locales : Identificación de necesidades concretas en cada territorio. Coordinación operativa del servicio en función de la demanda local.

: Provincia (a través de CaT.S.A.U.) : Aporte de la estructura técnica. Desarrollo logístico para la puesta en marcha y sostenimiento de los recorridos.

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Este esquema busca no solo eficiencia en la gestión, sino también adaptabilidad a las particularidades de cada comunidad, reconociendo que las realidades del interior provincial son diversas y requieren respuestas diferenciadas.

Más allá de la conectividad: acompañar trayectorias educativas

Desde la cartera provincial se enfatizó que la política no se limita a mejorar la conectividad física. Su alcance es más amplio: acompañar las trayectorias educativas de estudiantes en todo el territorio catamarqueño.

En este sentido, garantizar el transporte implica:

Reducir la deserción escolar vinculada a dificultades de acceso.

Favorecer la continuidad educativa en niveles superiores.

Generar condiciones más equitativas para el desarrollo personal y académico.

La iniciativa, por lo tanto, se posiciona como una herramienta integral que articula infraestructura, logística y política social, con el objetivo de construir un sistema educativo más inclusivo.

Un modelo de política pública con impacto territorial

La firma de estos convenios representa un avance concreto en la construcción de un modelo de gestión que prioriza la equidad territorial y la integración provincial. En contextos donde las distancias y la dispersión poblacional son factores determinantes, el transporte se convierte en un puente esencial entre el derecho formal a la educación y su ejercicio efectivo.