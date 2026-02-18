Arte en cuero: taller gratuito en la Casa de la Puna

La tradición y la creatividad se fusionan este viernes 20 en un escenario emblemático. Como parte fundamental de la agenda "El verano va con vos", impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, la Casa de la Puna abrirá sus puertas para un Taller de Marroquinería de carácter gratuito. Esta iniciativa no solo busca ofrecer una alternativa recreativa, sino también fortalecer el vínculo entre la comunidad y los oficios manuales que definen la identidad regional.

La formación estará bajo la experta conducción de María Barreto y su hijo Lucas Brites, las mentes creativas detrás del emprendimiento B&B Cueros. Estos artesanos han dedicado su vida a la técnica milenaria de transformar el cuero bruto en productos que equilibran lo funcional con lo estético.

A través de su experticia, el taller permite asomarse al proceso de creación de piezas diversas, tales como:

Bolsos, carteras y mochilas de diseño exclusivo.

de diseño exclusivo. Cinturones y camperas de alta durabilidad.

de alta durabilidad. Mates y otras creaciones que combinan utilidad y arte.

El taller, que iniciará puntualmente a las 18:30 hs., está diseñado como un espacio pensado para disfrutar en familia. La propuesta central es que cada asistente, sin importar su edad, logre confeccionar su propio llavero, diseñando así una pieza única que sea reflejo de su propia identidad.

Según palabras de la propia María Barreto, la invitación se extiende a grandes y chicos con una premisa de accesibilidad total:

"No tienen que traer más que las ganas de venir, pasar un ratito lindo y trabajar con una manualidad que aprenderán y cuyo resultado podrán llevar a su casa".

Para quienes deseen sumergirse en esta experiencia de diseño y manufactura artesanal, la organización ha dispuesto una línea de contacto directa. Los interesados pueden realizar consultas o inscripciones comunicándose al número: 383 493-1939. Se espera que la jornada sea un punto de encuentro clave para el desarrollo cultural y turístico de esta temporada.