Final trágico: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Puerto Madryn

El desenlace que toda una comunidad temía se confirmó finalmente en las aguas de Chubut. Tras 48 horas de una búsqueda que mantuvo en vilo a la región, fue encontrado sin vida el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que había desaparecido el pasado lunes mientras practicaba buceo en la costa de Puerto Madryn. El hallazgo, producido en aguas del Golfo Nuevo, fue ratificado oficialmente por la Prefectura Naval Argentina, institución que encabezó un operativo de rastrillaje de gran magnitud desde el instante en que se activó el protocolo de emergencia ante la falta de regreso de la joven a la superficie.

La tragedia se desencadenó el lunes en la zona conocida como Punta Cuevas, un punto emblemático para la actividad subacuática en la región patagónica. Sofía se encontraba participando en una actividad técnica de alta exigencia, específicamente una jornada de titulación para obtener una certificación internacional de buceo (PADI). En la práctica participaba un grupo total de siete personas, incluyendo instructores y otros alumnos, quienes realizaban maniobras de entrenamiento bajo rigurosos estándares internacionales de seguridad y titulación.

De acuerdo con la información preliminar que manejan los investigadores, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros. En ese entorno, y por causas que aún son materia de investigación judicial, Sofía se habría descompensado bajo el agua, lo que le impidió ascender a la superficie por sus propios medios. La alarma se encendió de forma inmediata al finalizar la práctica, cuando los participantes notaron que la joven no había emergido, lo que motivó la intervención urgente de las autoridades locales y el inicio de las tareas de salvamento.

Un despliegue técnico y humano de gran escala en el Parque Submarino

Ante la desaparición, la Prefectura desplegó un importante operativo en el área del Parque Submarino, un sector ubicado a unos 3,5 kilómetros de la dependencia local. La complejidad de las corrientes y la profundidad del Golfo Nuevo exigieron recursos adicionales para garantizar la cobertura total del área de búsqueda. Para reforzar estas tareas críticas, se dispuso el traslado del buque SB-15 "Tango" desde Buenos Aires, una unidad de salvamento y buceo trasladada con el objetivo específico de ampliar la capacidad de búsqueda en profundidad y contar con tecnología de punta en el rastreo subacuático.

Durante la noche del lunes, el rastrillaje fue suspendido por la falta total de visibilidad en el fondo marino, pero se retomó el martes desde las primeras horas con un radio ampliado para contemplar el movimiento de las masas de agua. Horas antes de que se produjera el hallazgo definitivo, Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, ya había advertido con crudeza técnica que, por la profundidad y las condiciones extremas en las que se encontraba la joven, las posibilidades de encontrarla con vida eran prácticamente nulas, preparando el terreno para la noticia que finalmente sacudió a la ciudad.

En medio del clima de angustia, el caso sumó un componente de tensión adicional por las declaraciones del novio de Sofía, quien participaba de la misma inmersión el día del siniestro. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el joven relató lo ocurrido y cuestionó abiertamente el accionar inicial de las autoridades encargadas del rescate. En su descargo, expresó su desesperación y sostuvo que la respuesta fue tardía, sembrando dudas sobre los tiempos de reacción del protocolo de emergencia activado el lunes por la tarde tras constatarse la desaparición.

El hecho ha generado una profunda conmoción tanto en la comunidad de Puerto Madryn como en el ambiente del buceo local, una de las actividades turísticas y deportivas más emblemáticas de la región. La investigación judicial continúa ahora bajo estrictos peritajes para determinar con precisión las circunstancias del trágico desenlace y establecer si existió algún fallo en los protocolos de seguridad de la titulación PADI que derivó en la descompensación y posterior fallecimiento de Sofía Devries, cuyo cuerpo fue finalmente recuperado tras dos días de intensa búsqueda.