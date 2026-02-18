Litio en jaque: paro total de AOMA en el proyecto Fénix

El sector minero se encuentra en estado de alerta tras el inicio de una contundente medida de fuerza que ha detenido la actividad en uno de los puntos estratégicos de la industria del litio a nivel nacional. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) comenzó hoy un paro total de actividades en el yacimiento del proyecto Fénix, una operación de vital importancia bajo la órbita de la empresa Rio Tinto. La protesta ha logrado paralizar por completo las tareas operativas, reflejando el profundo malestar que atraviesa la planta de trabajadores en una región clave para el desarrollo energético.

Ejes del reclamo: seguridad y encuadramiento laboral

La determinación de la organización gremial responde a una serie de demandas que los operarios consideran urgentes e impostergables para garantizar la continuidad de la faena. Según informaron las autoridades sindicales, los trabajadores exigen de manera perentoria mejores condiciones laborales y de seguridad, denunciando que el entorno actual pone en riesgo la integridad de quienes se desempeñan en el yacimiento. A esto se suma el reclamo por el correcto encuadramiento de los operarios, un punto técnico que genera fricción en la estructura administrativa de la minera.

El conflicto escaló rápidamente debido a la falta de respuestas satisfactorias ante los planteos previos realizados por el gremio. Desde AOMA subrayaron que las deficiencias en las medidas de protección y la falta de cumplimiento de los marcos normativos laborales vigentes son los principales motores de esta medida que ha dejado sin actividad al proyecto de litio.

Advertencia de profundización del plan de lucha

La paralización total en el proyecto Fénix marca el inicio de lo que podría transformarse en un conflicto de largo aliento si no existe un acercamiento entre las partes. Los representantes sindicales advirtieron que esta huelga es el primer paso de un esquema de reclamos mayor. En este sentido, señalaron que, de no recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades de Rio Tinto, el plan de lucha se profundizará en los próximos días.

La situación mantiene en vilo no solo a la empresa operadora, sino también a la cadena de valor del mineral, dada la relevancia del yacimiento en los compromisos de producción. La resolución de este conflicto dependerá de la apertura de una instancia de diálogo que aborde de manera integral las denuncias sobre falta de seguridad y el cumplimiento de las condiciones laborales exigidas por la entidad gremial.