Artesanos catamarqueños con nueve distinciones en el Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal

La producción artesanal de Catamarca volvió a recibir un importante reconocimiento a nivel nacional durante la realización del 27° Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal, uno de los encuentros más prestigiosos de la actividad en Argentina, que se desarrolla en la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

La participación catamarqueña contó con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Artesanías, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, que acompañó a los representantes de la provincia en una nueva edición de un certamen que reúne cada año a destacados exponentes del arte artesanal argentino.

La actuación de la delegación provincial dejó un saldo altamente positivo. Los artesanos catamarqueños obtuvieron un total de nueve galardones en distintas categorías, consolidando una vez más la presencia de la provincia entre las más destacadas del país en materia de creatividad, diseño y calidad técnica.

Un salón que reúne a los mejores exponentes del país

El certamen es organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de Berazategui y constituye uno de los espacios más relevantes para la promoción y reconocimiento de las artesanías argentinas.

La 27° edición fue inaugurada el 12 de junio y permanecerá abierta hasta el 5 de julio en el Complejo Cultural Municipal El Patio, sede donde se exhiben las obras seleccionadas por el jurado.

En esta edición fueron elegidas para participar más de un centenar de piezas provenientes de distintas provincias argentinas. Las obras compiten en diversas categorías vinculadas a la creatividad, el diseño, la innovación y la calidad técnica, factores que convierten al salón en una referencia para el sector artesanal a nivel nacional.

Dentro de ese contexto altamente competitivo, la representación catamarqueña logró sobresalir mediante una destacada cosecha de premios obtenidos por artesanos provenientes de diferentes localidades de la provincia.

Los premios obtenidos por la delegación catamarqueña

Entre los principales reconocimientos alcanzados por Catamarca se encuentra el Primer Premio obtenido por Ana Ramona Quispe, de Tinogasta, en la categoría Arcilla - Proyección Modelado.

En la misma categoría, la artesana María Estela Moreno, de Capital, obtuvo el Segundo Premio, reafirmando la presencia provincial en una de las disciplinas destacadas del certamen.

También se alzaron con el Primer Premio Marcia Vergara y Oseas Flores, de Banda de Varela, en la categoría Arcilla - Proyección Alfarería Manual. A estos reconocimientos se sumaron importantes distinciones en el rubro de fibras animales.

Los premios obtenidos fueron:

• Primer Premio para Silvia Alejandra Chumbita, de Tinogasta, en Fibras Animales - Tradicional Bordado Criollo.

• Primer Premio para Liria Romilda Leviñanco, de Tinogasta, en Fibras Animales - Contemporáneo Fieltro/Imaginería.

• Primer Premio para Roxana Sánchez, de La Tercena, Fray Mamerto Esquiú, en Fibras Vegetales - Contemporáneo Cestería/Esterillado en Muebles.

Estos reconocimientos reflejan la diversidad de técnicas y materiales presentes en la producción artesanal catamarqueña, así como la capacidad de sus creadores para destacarse en distintas disciplinas.

salon creatiividad y diseno artesanal (2)

Una artesana que obtuvo dos primeros premios

Entre las participantes más destacadas de esta edición sobresale la artesana Liliam Valeria Córdoba, de la ciudad Capital, quien logró una actuación excepcional al obtener dos primeros premios en diferentes categorías. Los reconocimientos recibidos fueron:

• Primer Premio en Asta y Hueso - Contemporáneo Talla.

• Primer Premio en Piedra - Contemporáneo Talla.

La obtención de dos máximas distinciones en disciplinas diferentes la convirtió en una de las representantes catamarqueñas más sobresalientes dentro del certamen nacional.

Presencia en la muestra nacional

Además de los premios obtenidos, Catamarca sumó otra distinción importante con la selección del artesano Alfredo Ernesto Holtz, de Tinogasta, para integrar la muestra nacional.

La elección de su obra por parte del jurado le permitirá formar parte del conjunto de creaciones exhibidas durante el desarrollo del salón, compartiendo espacio con trabajos seleccionados de distintas regiones del país.

Esta inclusión representa un reconocimiento adicional al nivel artístico y técnico de la producción artesanal provincial.

El valor de la identidad artesanal catamarqueña

Desde la Dirección Provincial de Artesanías destacaron que los resultados obtenidos en Berazategui constituyen una muestra del talento, la calidad y la identidad que caracterizan a la producción artesanal de Catamarca.

Asimismo, remarcaron que detrás de cada una de las obras reconocidas existe un trabajo sustentado en conocimientos transmitidos de generación en generación, preservando técnicas tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la provincia.

Al mismo tiempo, señalaron que los artesanos y artesanas continúan incorporando nuevas búsquedas creativas, combinando tradición e innovación en piezas que logran destacarse en escenarios nacionales de gran relevancia.

La obtención de nueve galardones y la incorporación de una obra a la muestra nacional consolidan así una nueva y destacada participación de Catamarca en uno de los eventos más importantes del calendario artesanal argentino, reafirmando el prestigio y la calidad de sus creadores en el ámbito nacional.