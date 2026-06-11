Catamarca potencia su identidad cultural y turística con nuevos acuerdos estratégicos

En un acto celebrado en las instalaciones del Nodo Tecnológico Municipal, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital concretó la firma de dos actas-acuerdos de cooperación institucional destinadas a impulsar el desarrollo cultural, turístico y productivo de Catamarca.

El evento fue encabezado por el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y contó con la participación de figuras destacadas del ámbito académico y municipal: Oscar Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA); Mario Cusipuma, intendente de Antofagasta de la Sierra; Gustavo Yurquina, director de Turismo de la Capital; junto a funcionarios municipales y representantes de instituciones vinculadas al sector.

El objetivo central de estas iniciativas es articular esfuerzos entre los distintos actores locales para fortalecer la identidad cultural de Catamarca, mejorar la formación de productores y consolidar la promoción turística de la provincia.

"Usina de Artesanías Tradicionales de Catamarca": formación y fortalecimiento productivo

El primer acuerdo, firmado entre la Municipalidad de la Capital y la UNCA, se enfoca en la implementación del programa "Usina de Artesanías Tradicionales de Catamarca", que tendrá su sede en la Casa de la Puna. Esta iniciativa busca crear un espacio permanente de formación, innovación y promoción de las artesanías tradicionales catamarqueñas, articulando acciones concretas para el desarrollo de la producción artesanal provincial.

Entre los puntos más destacados del acuerdo se incluyen:

Capacitación y asistencia técnica para artesanas y artesanos de toda la provincia, con énfasis en el tejido, la producción textil y otras expresiones identitarias de Catamarca .

para artesanas y artesanos de toda la provincia, con énfasis en el . Instancias de formación certificadas por la UNCA, asegurando transferencia de conocimientos técnicos y herramientas de gestión.

por la UNCA, asegurando transferencia de conocimientos técnicos y herramientas de gestión. Fortalecimiento de las capacidades organizativas de los productores para mejorar la eficiencia y competitividad.

de los productores para mejorar la eficiencia y competitividad. Desarrollo de estrategias de comercialización, vinculando la producción artesanal con la actividad turística y consolidando la Casa de la Puna como espacio de exhibición y venta de productos locales.

El rector Oscar Arellano destacó la relevancia de este trabajo articulado, subrayando que la Casa de la Puna se ha convertido en un espacio emblemático del turismo catamarqueño y una vidriera estratégica para los productores. Por su parte, Gustavo Yurquina enfatizó que la Usina no solo fortalecerá la formación y comercialización, sino que también convocará a artesanos de la región Puna, la Capital y del interior provincial, reforzando la promoción de la identidad cultural catamarqueña.

Punto de Información Turística Regional: integración y promoción de la Puna

El segundo acuerdo fue rubricado entre la Municipalidad de la Capital y la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, con la creación de un Punto de Información Turística Regional de la Puna, ubicado también en la Casa de la Puna.

Este espacio permitirá consolidar la Casa de la Puna como una ventana permanente para la promoción y difusión de la oferta turística, cultural y productiva de Antofagasta de la Sierra, con proyección a los demás municipios de la región puneña. El acuerdo contempla:

Instalación de un punto de atención especializado , atendido por personal designado por el municipio puneño.

, atendido por personal designado por el municipio puneño. Disponibilidad de material informativo y soportes audiovisuales sobre atractivos turísticos y culturales.

sobre atractivos turísticos y culturales. Acciones promocionales conjuntas que integren los recursos culturales y productivos de la región, fortaleciendo la integración regional.

El intendente Mario Cusipuma resaltó que esta iniciativa no solo favorecerá el desarrollo turístico del departamento, sino que también permitirá que artesanos, emprendedores y prestadores de servicios puedan exhibir y promocionar su trabajo en la Capital, generando un vínculo directo entre la producción local y la demanda turística.