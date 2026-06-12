Es viernes y así va a estar el clima en Catamarca

Llegamos al viernes y en las puertas de otro finde largo el clima estará marcado por condiciones estables. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado durante toda la jornada, mientras que las probabilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas.

Durante la madrugada el cielo estuvo parcialmente nublado, con una temperatura de 12 grados. El viento sopló desde el sector Norte con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la mañana, las condiciones se mantendrán similares, asi lo marca el organismo nacional, y la temperatura se mantendrá en en el mismo registro de la hora anterior. El cielo continuará mayormente nublado y el viento seguirá soplando del mismo sector con la misma intensidad y las ráfagas se mantendrán. No se prevén precipitaciones.

En horas de la tarde se registrará la temperatura más alta de la jornada, con una máxima estimada en 20 grados. El cielo seguirá mayormente cubierto. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque persistirán ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la noche no se esperan cambios significativos. El cielo continuará mayormente nublado, la temperatura rondará los 14 grados y el viento se sostendrá con la misma intensidad de todo el día.

De esta manera, Catamarca tendrá un viernes fresco, con nubosidad predominante, viento del sector norte y muy bajas probabilidades de lluvia durante todo el día.