Aseguran que la vacuna argentina contra la Covid estará para 2022

El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, dijo que la vacuna que desarrolla la Argentina para prevenir el contagio de coronavirus estará lista para “fin de 2022” y ponderó el trabajo de la comunidad científica durante la pandemia.



“Hay cuatro desarrollos de vacunas que se están llevando adelante”, destacó el funcionario durante un encuentro por zoom con los integrantes de la Comisión de Ciencia del Senado de la Nación.



Según el ministro, Argentina “está en condiciones de terminar la etapa pre-clínica en un par de vacunas, empezar la etapa de estudios clínicos y tener resultados positivos para fin de 2022”.



“Cuando tengamos la vacuna no solo estaremos en condiciones de aprovecharla nosotros, sino también de exportarla”, enfatizó.



Además, indicó que “es un orgullo que haya sólo dos países de la región, Brasil y Argentina, que produzcan la vacuna”.



“Va a hacer falta revacunar o colocar vacunas de refuerzo por un tiempo. Y nuestras vacunas no necesariamente van a reemplazar a las que vienen de afuera”, indicó.



Finalmente, el funcionario ponderó “el trabajo de la comunidad científica de la Argentina durante la pandemia de coronavirus”.



“Han desarrollado respiradores, kits de detección y, ahora, vacunas. Los barbijos que usa la mayoría de la gente son producto de un desarrollo del Conicet con universidades y Pymes. Y no solo se usan aquí, sino que también se exportan”, destacó.