Así estará el clima este viernes en Catamarca

El tiempo este viernes estará marcado por tormentas fuertes y en las primeras horas tras la mínima de 19 grados, el viento comenzó también a marcar presente.

Ya durante la mañana, el Servicio Meteorológico marca que las condiciones inestables continuarán iguales a las primeras horas, con probabilidades de lluvia del 40% al 70%. La temperatura ascenderá a 21 grados, mientras que el viento rotará al Sudeste manteniendo velocidades de 13 a 22 km/h.

Hacia la tarde, el pronóstico indica una disminución de la intensidad de las precipitaciones, con tormentas aisladas. La temperatura alcanzará la máxima con 23 grados, con vientos ahora del Sur entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, durante la noche persistirán tormentas aisladas. La temperatura descenderá a 22 grados y el viento continuará soplando del mismo sector, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

No se prevén ráfagas de viento para ninguna franja horaria de la jornada.

