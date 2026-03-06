Alerta por la crecida del Río del Valle tras intensas lluvias en Catamarca

Las intensas precipitaciones caídas sobre gran parte de la provincia de Catamarca generaron un escenario de alerta debido al aumento del caudal de ríos de la zona, fenómeno que impacta directamente en la cuenca del Río del Valle.

Según informaron desde Protección Civil y Gestión de Riesgos Catamarca, las lluvias registradas, particularmente en el sector de la Sierra del Ambato, provocaron un incremento significativo en el volumen de agua que desciende hacia los ríos y arroyos que alimentan esta cuenca. Como consecuencia de este proceso natural, el Río del Valle registra actualmente una importante crecida, situación que motivó la emisión de recomendaciones preventivas dirigidas a la población.

El organismo provincial advirtió que el aumento del caudal representa un potencial riesgo para quienes se aproximen a la zona ribereña, especialmente en sectores donde la corriente puede intensificarse de manera repentina debido al aporte de agua proveniente de las zonas serranas.

Frente a este escenario, las autoridades solicitaron evitar acercarse a la vera del río, con el objetivo de reducir situaciones de peligro ante posibles crecidas repentinas o corrientes más fuertes de lo habitual.

Recomendaciones para evitar situaciones de riesgo

Ante el incremento del caudal del Río del Valle, desde Protección Civil y Gestión de Riesgos Catamarca emitieron una serie de recomendaciones destinadas a prevenir incidentes y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Entre las principales medidas de precaución, el organismo enfatizó la necesidad de no intentar cruzar sectores donde el agua haya aumentado su nivel, ya que estas maniobras pueden resultar peligrosas incluso para conductores experimentados.

Las recomendaciones principales incluyen:

No aproximarse a la vera del Río del Valle debido al aumento del caudal.

No intentar cruzar badenes cuando el agua haya incrementado su nivel.

Evitar atravesar pasos, caminerías o puentes que presenten aumento del caudal.

No asumir riesgos innecesarios en zonas donde el agua pueda representar un peligro.

Desde el organismo remarcaron que la prioridad es evitar situaciones de exposición innecesaria, ya que las crecidas pueden modificar rápidamente la fuerza de la corriente y la profundidad del agua.

Zonas bajo especial atención

Las autoridades también señalaron que existen sectores específicos donde se recomienda extremar las precauciones, debido a su cercanía con el curso del río o por su ubicación dentro del área de influencia de la cuenca.

En este contexto, se pidió a los habitantes y a quienes transiten por la zona prestar especial atención y tomar recaudos en los siguientes lugares: La Puerta, Pirquitas, Pomancillo, La Carrera, Banda de Varela, Sumalao, zona sur de la ciudad Capital y demás zonas de influencia del Río del Valle.

En estas áreas, el comportamiento del río puede verse afectado por el volumen de agua que desciende desde la Sierra del Ambato, lo que incrementa la posibilidad de que el caudal continúe aumentando.

Operativo de vigilancia y prevención

En paralelo a las recomendaciones dirigidas a la población, el organismo provincial desplegará un operativo de monitoreo en distintos puntos del Río del Valle.

Las tareas previstas incluyen recorridos de vigilancia y prevención en diferentes sectores del río, con el objetivo de observar la evolución del caudal y advertir sobre posibles situaciones que requieran intervención o asistencia.

Este tipo de recorridos permite a los equipos de emergencia evaluar el comportamiento del río en tiempo real, detectar puntos críticos y mantener informada a la comunidad ante cualquier cambio en las condiciones del caudal.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Desde las autoridades provinciales insistieron en la importancia de adoptar conductas preventivas mientras persista el aumento del caudal del Río del Valle. El llamado apunta especialmente a evitar acciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas, como acercarse a las orillas o intentar atravesar pasos con agua.

La situación generada por las precipitaciones en la Sierra del Ambato demuestra cómo las lluvias en sectores serranos pueden impactar directamente en el comportamiento de los ríos que atraviesan distintos puntos de la provincia.

En este contexto, el monitoreo permanente por parte de Protección Civil y Gestión de Riesgos Catamarca y la colaboración de la población respetando las recomendaciones resultan claves para prevenir accidentes mientras se mantiene la alerta por la crecida del Río del Valle.