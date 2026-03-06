El Nodo Tecnológico lanza una nueva oferta de cursos presenciales para reducir la brecha digital

El Nodo Tecnológico de Catamarca Capital anunció el lanzamiento de una nueva etapa de formación gratuita destinada a la comunidad, a través de una renovada plataforma virtual que acompañará el desarrollo de una amplia oferta de cursos presenciales.

La iniciativa tiene como objetivo principal acortar la brecha digital y brindar herramientas concretas de salida laboral, mediante trayectos formativos orientados al aprendizaje de tecnologías, herramientas informáticas y habilidades vinculadas al mundo digital.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y los cursos comenzarán a dictarse el próximo martes 17 de marzo. La propuesta académica contempla capacitaciones diseñadas para personas de todas las edades, permitiendo que tanto niños como adolescentes y adultos puedan acceder a contenidos adaptados a sus niveles de conocimiento y necesidades de aprendizaje.

Los trayectos educativos tendrán una duración aproximada de ocho meses, lo que permitirá a los participantes desarrollar un proceso formativo sostenido en el tiempo, con el objetivo de lograr un aprendizaje profundo y progresivo en cada una de las áreas propuestas.

Formación tecnológica durante el turno mañana

Dentro de la programación educativa, el Turno Mañana incluirá una serie de capacitaciones orientadas a quienes buscan iniciarse en el uso de herramientas digitales o fortalecer conocimientos básicos de informática.

Entre las propuestas formativas disponibles en este horario se destacan cursos considerados esenciales para el manejo cotidiano de la tecnología.

Las capacitaciones disponibles durante la mañana incluyen:

Introducción a la PC

Introducción a la PC Kids

Excel Básico

Decisiones Inteligentes con Excel

Word Básico

Además de estas herramientas fundamentales, el Nodo Tecnológico incorporó una serie de talleres orientados a la creatividad y al desarrollo de nuevas habilidades vinculadas al mundo digital.

Entre estas propuestas se encuentran:

Impresión 3D

Presentaciones Digitales

Base de Datos

Gamestudio

Conectados

La oferta del turno matutino también incluye espacios educativos pensados especialmente para los más jóvenes, como:

IngenioKids

Al Cole con IA

Estas propuestas buscan fomentar el pensamiento creativo y el aprendizaje temprano de herramientas tecnológicas, permitiendo que niños y adolescentes comiencen a familiarizarse con el entorno digital desde edades tempranas.

Un turno tarde enfocado en tecnologías del futuro

Durante el Turno Tarde, la propuesta educativa del Nodo Tecnológico se orientará con mayor énfasis hacia las tecnologías emergentes y de alta demanda en el ámbito laboral.

Entre las capacitaciones disponibles en este horario se encuentran cursos vinculados a la Inteligencia Artificial, una de las áreas de mayor crecimiento en el mundo tecnológico.

La oferta incluye:

Introducción a la Inteligencia Artificial (IA)

IA Kids

IA Avanzado

A su vez, el programa educativo incorpora propuestas vinculadas al análisis de datos, el diseño digital y la programación aplicada.

Entre los cursos disponibles en el turno vespertino se destacan:

Data Analytics

Diseño y Modelado 3D

Animación 2D

Robótica a través de "Armá tu Robot"

Estas capacitaciones buscan proporcionar herramientas prácticas vinculadas a áreas tecnológicas de fuerte crecimiento, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos que pueden resultar valiosos en el ámbito laboral.

La oferta de la tarde se completa con una variedad de propuestas educativas orientadas tanto a adolescentes como a niños que comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo digital.

Entre ellas se encuentran: Canva, Digiclub, Conectados, Excel Básico para adolescentes y niveles iniciales de informática para los más pequeños.

Cómo realizar la inscripción

Las inscripciones a los cursos del Nodo Tecnológico se realizan de manera sencilla mediante un formulario online. Para participar, los interesados deberán cumplir con los requisitos de edad y conocimientos previos sugeridos para cada nivel, con el objetivo de garantizar que cada estudiante pueda aprovechar adecuadamente el trayecto formativo elegido.

Quienes deseen obtener más información o acceder al enlace de inscripción pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono: 3834010567

También se encuentran disponibles distintos espacios digitales donde se publican novedades y actualizaciones sobre las propuestas formativas.

Los interesados pueden seguir la información a través de:

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1FX7c8TCkD/

Instagram: nodotecnologicocat

Sitio web: nodotecnologico.com.ar