Comienza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en Catamarca

El Ministerio de Salud iniciará este lunes 9 de marzo la Campaña de vacunación antigripal 2026, que se desarrollará en todos los vacunatorios de la provincia como parte de una estrategia sanitaria que busca anticiparse al período de mayor circulación del virus.

La campaña se llevará adelante en todo el país, impulsada por la distribución anticipada de dosis por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Este adelanto en la entrega de vacunas tiene como objetivo central garantizar que los grupos priorizados cuenten con la protección necesaria antes del período de mayor circulación del virus, el cual suele registrarse durante los meses de otoño e invierno.

En este contexto, el Hospital San Juan Bautista acompañará la implementación de la campaña en la provincia, reforzando el mensaje preventivo bajo el lema: "No elegimos cuándo enfermarnos, pero sí cuándo vacunarnos. Hoy es el momento".

La estrategia sanitaria busca fortalecer las acciones de prevención en la comunidad y promover la inmunización como herramienta fundamental para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias estacionales.

Primera etapa: vacunación destinada al personal de salud

Durante los primeros días de la campaña, la vacunación estará destinada exclusivamente al personal de salud que se desempeña en el hospital, esto como es de forma. Este grupo es considerado prioritario dentro de las políticas de prevención debido a su rol en la atención directa de pacientes.

Además de su condición de grupo estratégico dentro del sistema sanitario, la vacunación del personal de salud cuenta con indicación obligatoria, precisamente por la importancia de garantizar la protección de quienes se encuentran en contacto permanente con personas que requieren asistencia médica.

La aplicación de las dosis para este sector se realizará en fechas y horarios específicos:

Fechas de vacunación para personal de salud:

9 y 10 de marzo

Lugar de aplicación: Aula de Docencia del Hospital San Juan Bautista

Horarios establecidos: 08.30 a 12 horas y de 14 a 18 horas

Esta organización busca facilitar el acceso del personal que se desempeña en los distintos servicios del hospital, contemplando además los diferentes turnos laborales que cumplen los trabajadores de la institución.

Segunda etapa: vacunación abierta a la comunidad

Una vez concluida la etapa inicial destinada al personal sanitario, la campaña continuará con la apertura de la vacunación a la comunidad, así como también al personal de salud que aún no haya recibido la dosis correspondiente.

En esta fase, la aplicación de la vacuna se desarrollará en un espacio de mayor accesibilidad dentro del hospital.

Fechas de vacunación para la comunidad: 11 y 12 de marzo

Lugar de vacunación: Hall de ingreso al Hospital San Juan Bautista

Horarios de atención: 08.30 a 12 horas y de 14 a 19 horas

Con esta organización se busca facilitar el acceso de la población a la vacunación, permitiendo que las personas puedan acercarse en distintos momentos del día para recibir la dosis correspondiente.

Grupos priorizados para la vacunación antigripal

La vacuna antigripal está dirigida principalmente a los grupos priorizados, es decir, aquellas personas que presentan mayor riesgo de complicaciones ante la infección por el virus de la gripe.

Entre los grupos contemplados dentro de la estrategia de vacunación se encuentran:

Personal de salud.

Personas mayores de 65 años.

Personas gestantes en cualquier trimestre del embarazo.

Puérperas hasta 10 días posteriores al parto.

Personas con factores de riesgo o enfermedades crónicas.

La priorización de estos grupos responde a criterios sanitarios orientados a reducir la posibilidad de cuadros graves y a proteger tanto a los individuos como a la comunidad en su conjunto.

Una herramienta clave para la prevención

Desde el sistema sanitario provincial se remarca que la vacunación antigripal es gratuita y constituye una de las principales medidas de prevención disponibles para proteger la salud individual y colectiva frente a las enfermedades respiratorias estacionales.

La inmunización permite disminuir el riesgo de contagio y las complicaciones asociadas al virus, especialmente en los sectores de la población que presentan mayor vulnerabilidad.

En este marco, desde el Hospital San Juan Bautista se realizó una invitación abierta a la comunidad para participar de la campaña y completar el esquema de vacunación en los días establecidos.

La iniciativa forma parte de las acciones preventivas que se desarrollan cada año antes de la temporada de otoño e invierno, cuando históricamente se registra un aumento en la circulación del virus de la gripe. Por ello, la anticipación en la aplicación de las dosis constituye una estrategia clave para fortalecer la protección de la población y preparar al sistema sanitario ante el incremento de enfermedades respiratorias que suele presentarse durante esos meses.