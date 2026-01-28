OSEP garantizó el pago a maestras de apoyo escolar en Catamarca tras un reclamo por atrasos

Tras el reclamo de las maestras de apoyo escolar (MAE) por el retraso en el pago de las prestaciones por parte de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), el organismo aseguró la efectivización de los haberes correspondientes en la provincia de Catamarca.

Según informó Radio Valle Viejo, las educadoras mantuvieron este miércoles una reunión con responsables del área contable de OSEP, en la que obtuvieron el compromiso de que, durante la presente semana, se abonará la deuda acumulada.

Cabe destacar que algunas docentes no perciben sus pagos desde el mes de septiembre, situación que había puesto en riesgo la continuidad de los servicios de apoyo escolar que brindan.