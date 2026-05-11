Así va a estar el clima este lunes de feriado en Catamarca

La jornada se presentará con condiciones estables y cielo despejado durante todo el día en Catamarca, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la provincia. De hecho el clima acompañará este día que celebra los 200 años del nacimiento del Beato Esquiú. Es así que la madrugada se mostró despejada, con una temperatura mínima de 5 grados y vientos leves del sector Sudoeste.mientras se registra una Sensación Térmica de 2.8 grados.

Por la mañana el sol seguirá siendo protagonista de este lunes, con una temperatura que apenas ascenderá a los 6 grados. El viento rotará al Norte y soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En horas de la tarde se espera la temperatura más alta de la jornada, con una máxima de 21 grados y cielo también despejado. El viento se mantendrá desde el mismo sector pero aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas estimadas entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la noche persistirán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo despejado y una temperatura cercana a los 13 grados. El viento continuará soplando desde el Norte, con velocidades iguales a la de la hora anterior, manteniendo la presencia de las ráfagas.