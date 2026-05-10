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Santa María: fallas eléctricas por bajas temperaturas afectan semáforos y alumbrado público

El corte de un cable de media tensión, vinculado al alto consumo, generó inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

10 Mayo de 2026 23.19

La Municipalidad de Santa María informó que se registraron fallas eléctricas tras el corte de un cable de media tensión, provocado por el elevado consumo ante las bajas temperaturas.

Según detalló la comuna, la situación ocasionó daños en el sistema de semáforos y en el alumbrado público, afectando varios sectores de la ciudad: avenida 9 de Julio —desde Maestro Argentino hasta 25 de Agosto—, barrio San Agustín, barrio Las Américas, avenida Ernesto Villagra, el semáforo de Vicente Saadi y Fausto Toranzo, y zonas de la Costanera.

Desde el municipio indicaron que se trabaja para restablecer los servicios afectados.

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Alumbrado Bajas temperaturas Santa María

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