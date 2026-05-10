Catamarca: profundo pesar en Andalgalá por la muerte de la médica Diana Antonelli Abay

En las últimas horas se conoció la triste noticia del fallecimiento de la médica Diana Antonelli Abay, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad de Andalgalá.

Cordobesa por nacimiento y andalgalense por adopción, la profesional se radicó en la denominada "Perla del Oeste" para ejercer su especialidad en Ginecología y Obstetricia hasta su retiro.

Su partida provocó numerosos mensajes de pesar en redes sociales, donde colegas y pacientes destacaron su humanidad, compromiso y entrega a lo largo de su trayectoria profesional.