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Tirar bicarbonato en el desagüe antes de dormir: cuál es su función y qué problema ayuda a evitar

Este truco casero ganó popularidad por su posible ayuda para mantener las cañerías más limpias, reducir olores desagradables y evitar acumulaciones de residuos en zonas húmedas del hogar.

10 Mayo de 2026 20.43

Los desagües de la cocina, el baño o el lavadero suelen ser zonas olvidadas en la limpieza diaria. Con el tiempo acumulan restos de jabón, grasa, humedad y residuos orgánicos que pueden generar malos olores, obstrucciones y un ambiente menos higiénico.

En este marco, especialistas en limpieza doméstica y mantenimiento del hogar señalaron un truco casero efectivo, económico y muy popular: tirar bicarbonato de sodio en el desagüe antes de dormir para ayudar a limpiarlo y evitar olores desagradables.

Por qué el bicarbonato es el secreto para un desagüe más limpio y sin olor

El bicarbonato de sodio tiene propiedades desodorizantes y una textura ligeramente abrasiva que ayuda a desprender residuos acumulados en las cañerías. Además, puede contribuir a neutralizar olores producidos por restos orgánicos y humedad. Especialistas en limpieza natural señalan que:

  • ayuda a reducir malos olores;
  • desprende restos de grasa y suciedad adherida;
  • contribuye a mantener las cañerías más limpias.

Así, se convierte en una alternativa simple y accesible para quienes buscan mantener los desagües en mejores condiciones sin recurrir constantemente a productos químicos agresivos.

Los beneficios de tirar bicarbonato en el desagüe

  • Ayuda a neutralizar malos olores: absorbe aromas desagradables generados por humedad y residuos.
  • Colabora con la limpieza de las cañerías: ayuda a desprender suciedad acumulada.
  • Puede prevenir pequeñas obstrucciones: evita que ciertos restos se adhieran con facilidad.
  • Es fácil de usar y económico: solo se necesita bicarbonato común.
  • Puede combinarse con agua caliente: para potenciar la limpieza doméstica.

Paso a paso: cómo usar bicarbonato en el desagüe

  1. Verté dos o tres cucharadas de bicarbonato en el desagüe.
  2. Dejá actuar durante toda la noche para que absorba olores y humedad.
  3. A la mañana siguiente, agregá agua caliente para arrastrar los residuos.
  4. Repetí el proceso una o dos veces por semana en zonas de uso frecuente.

El bicarbonato en la limpieza del hogar: tres beneficios

  • Ayuda a neutralizar olores de forma natural.
  • Colabora con la limpieza de superficies y cañerías.
  • Puede reducir la acumulación de suciedad en zonas húmedas.

A través de estos beneficios, contribuye a mantener los ambientes más limpios y con menos olores desagradables, especialmente en espacios donde la humedad y los residuos suelen acumularse con facilidad.

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Bicarbonato Hogar Limpieza truco

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