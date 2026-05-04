Bomberos Voluntarios de Valle Viejo: emotiva ceremonia de los nuevos egresados

La comunidad de Valle Viejo fue testigo el pasado jueves de una jornada que quedará grabada en la historia de su seguridad civil. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo llevó adelante un acto de múltiples dimensiones donde la emoción y el orgullo cívico fueron los denominadores comunes. Bajo la conducción del presidente de la institución, Alfredo Gómez, junto a la Comisión Directiva, el cuerpo activo, la brigada infantil y los aspirantes, se formalizó no solo el crecimiento del capital humano de la fuerza, sino también una transformación estructural sin precedentes en su sede física.

La magnitud del evento quedó de manifiesto por la presencia de una nutrida comitiva de autoridades de los tres niveles del Estado. Entre los funcionarios nacionales destacaron el Director de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie, y el Director Nacional de Control de Bomberos, Fernando Molas. Asimismo, el ámbito federativo estuvo representado por el Vicepresidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, Ricardo Alcalde, y figuras de otras jurisdicciones como el Comandante de Reserva de los Bomberos Voluntarios de Bernal, Carlos Nuñez, y el presidente de la Federación 3 de Junio de Bomberos Voluntarios de Tucumán, José Rinald.

A nivel local y provincial, el respaldo fue absoluto. Participaron el Presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, Gustavo Álvarez, presidentes de diversos cuarteles provinciales, el Secretario de Seguridad, Gastón Venturini, el senador nacional Flavio Fama y el senador provincial Mario Gershani. La representación municipal estuvo encabezada por la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, acompañada por la totalidad de los concejales del departamento.

También brindaron su presencia el director de Defensa Civil de la provincia, Walter Zárate, el director de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, Damián López, y jefes de la Policía de la Provincia, Gendarmería, Ejército Argentino, Servicio Penitenciario y referentes de Salud. Un agradecimiento especial fue extendido por Gómez al Instituto Provincial de la Vivienda y a Vialidad Provincial por el apoyo técnico y logístico brindado.

La base de operaciones "Cóndor"

El cuartel ubicado en Villa Dolores presentó una fisonomía renovada, fruto de una gestión que busca dignificar la tarea del bombero. La puesta en valor de las instalaciones no fue meramente estética, sino funcional, orientada a mejorar la respuesta ante las crisis. La recorrida oficial permitió observar las nuevas áreas de descanso, diseñadas para que los voluntarios y voluntarias cuenten con espacios adecuados durante sus guardias.

Los detalles técnicos de la obra y el equipamiento presentado incluyen los siguientes puntos:

Habitaciones de descanso: Espacios específicos para bomberos y bomberas.

Servicios sanitarios: Instalaciones diferenciadas para cada género.

Sala de informática: Un área destinada a la capacitación y gestión de datos.

Patio de Banderas: Espacio ceremonial jerarquizado con cinco nuevos mástiles.

Base de Operaciones "Cóndor": Renovación total que incluyó veredas, caminería con adoquinado y señalética técnica.

Nuevo equipamiento: Presentación de herramientas y materiales para el combate del fuego y rescate.

Durante la ceremonia, el componente simbólico tuvo su lugar con el Juramento de Honor y la entrega de atributos a los nuevos efectivos. Sin embargo, el clima de solemnidad alcanzó su punto máximo con el minuto de silencio en memoria de los caídos en acción y el reconocimiento póstumo a figuras clave de la institución: los miembros de la Comisión Directiva Lidia Brito y Alfredo Atienza, fallecidos el año pasado, y el Dr. Julio Cabur, fundador y expresidente de la Federación de Bomberos de Catamarca, recientemente fallecido.

Vocación de servicio en cifras

El valor de la vocación fue el eje de los discursos oficiales. Alfredo Gómez aportó datos contundentes sobre la operatividad del cuartel: en apenas un año, la institución realizó más de 600 asistencias de diversa índole. Esta estadística posiciona al cuartel de Valle Viejo entre los de mayor acción en emergencias de la región, lo que justifica la inversión en infraestructura y personal. Los nuevos egresados, que integran camadas en formación desde el año 2022, se sumarán de inmediato a las tareas de protección no solo de las familias chacareras, sino también de diversos sectores del Valle Central.

Por su parte, Santiago Hardie elogió la evolución del cuartel y envió un mensaje de unidad institucional, subrayando que "la emergencia no debe distinguir a la política", especialmente cuando los recursos suelen ser insuficientes. El funcionario nacional destacó la eficiencia en la llegada a quien lo necesita como el objetivo supremo de la gestión. La jornada, que reafirmó el compromiso de los servidores públicos con su comunidad, concluyó con una muestra de destrezas bomberiles y un brindis de camaradería que unió a familiares, autoridades y al flamante cuerpo activo en un mismo sentimiento de protección ciudadana.