Así va a estar el clima este miércoles en Catamarca

Mitad de semana y después del finde extralargo, el clima en Catamarca se perfila como estable y sin probabilidades de lluvias a la vista, según los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El día comenzó con una mínima de 19 grados y vientos leves del sector Sudoeste. Por la mañana, las condiciones continuarán con cielo despejado y un ascenso térmico hasta los 23 grados. El viento rotará al sector Sur y aumentará su intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En horas de la tarde, se espera un leve cambio en la nubosidad, con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 26 grados, mientras que el Innombrable soplará del Noreste con mayor intensidad, entre 23 y 31 km/h.

Finalmente, hacia la noche, el SMN pronostica persistirá la parcial nubosidad, con una temperatura de 22 grados y vientos del mismo sector de la hora anterior pero más moderados, entre 7 y 12 km/h.

En todas las franjas horarias, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en cero y se mantendrán así hasta el viernes y sábado, según el SMN.